Samsung Galaxy Watch 6-serie: nieuwe foto’s en details bekend geworden

Er zijn nieuwe details opgedoken over de nieuwe smartwatches van Samsung. De fabrikant zal verschillende modellen uitbrengen in de Galaxy Watch 6-serie. Nu zien we foto’s en komen we enkele details te weten.

Galaxy Watch 6 in het nieuws

Op 26 juli heeft Samsung een nieuwe aankondiging gepland staan; Samsung Galaxy Unpacked. Tijdens deze datum zullen we onder andere de Galaxy Z Flip 5, de Z Fold 5 en waarschijnlijk ook de Galaxy Watch 6 gaan zien. Dankzij leaker SnoopyTech krijgen we een beter beeld van het nieuwe horloge; foto’s van de smartwatch zijn namelijk door deze bron op het internet gezet.

Op de foto’s zien we de Samsung Galaxy Watch 6 en de Galaxy Watch 6 Classic. Van de Galaxy Watch 6 is bekend dat het model uitgebracht wordt in 40mm en in 44mm. Van de Galaxy Watch 6 Classic verwachten we een 43mm en een 47mm variant. We verwachten 5ATM waterbestendigheid, saffierglas, een temperatuursensor en dunnere randen. Hetzelfde account meldt ook het bestaan van de Samsung Galaxy Watch 6 Business, al is niet duidelijk wat we van dit model kunnen verwachten.

Hieronder zie je links de Galaxy Watch 6 Classic, rechts de normale Galaxy Watch 6.

Samsung zal op 26 juli tijdens haar Unpacked-event alle details delen. Natuurlijk houden we je op de hoogte van de gebeurtenissen! Eerder doken ook al foto’s van de Watch 6 op.