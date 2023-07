Complete datasheet met specs van Galaxy Watch 6 en 6 Classic lekt uit

Over een ruime week zullen we officieel de Samsung Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic te zien krijgen. Zagen we onlangs al foto’s ervan en kregen we de specificaties onder ogen; nu zien we de volledige lijst met specificaties.

Datasheet van Galaxy Watch 6 (Classic)

Het nieuws over de nieuwste smartwatches van Samsung houdt niet op. Vandaag krijgen we wederom nieuws over de Galaxy Watch 6 en de Galaxy Watch 6 Classic. De twee smartwatches verschenen dinsdag al in het nieuws; toen zagen we nieuwe foto’s en kwamen nieuwe details naar buiten. Inmiddels hebben we al een aardig beeld van wat we kunnen verwachten, en die informatie wordt nu verder uitgebreid.

Dit dankzij de bron SnoopyTech, die volledige datasheets deelt van de twee nieuwe smartwatch. Duidelijk is dat we bij zowel de Galaxy Watch 6 als de Galaxy Watch 6 Classic een scherm met saffierglas zullen zien. Uiteraard zijn ze voorzien van Wear OS (met een vleugje Samsung) en is er een Exynos 930 chipset aanwezig. Dit samen met 2GB aan werkgeheugen en 16GB interne opslagruimte. Alle details zijn verzameld in de foto hieronder.

Op 26 juli is de officiële aankondiging van Samsung. DroidApp zal je op de hoogte houden van al het nieuws.