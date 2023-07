Samsung komt met Galaxy Tab S9-serie: drie nieuwe, waterdichte tablets

Drie nieuwe tablets zijn zojuist door Samsung aangekondigd. De modellen uit de Galaxy Tab S9-serie zijn voorzien van een waterdichte behuizing, en dat is voor het eerst. Daarnaast zijn de modellen uit de Tab S9-serie uitgerust met een stijlvol ontwerp.

Samsung Galaxy Tab S9-serie

Vandaag is tijdens Samsung Galaxy Unpacked het nodige aan nieuws gedeeld. We maakten al kennis met de nieuwe Galaxy Z Flip 5 en Fold 5, en ook de Galaxy Watch 6 kwam voorbij. Nu is het de beurt aan de Samsung Galaxy Tab S9-serie. Bestaande uit de Galaxy Tab S9, de Tab S9+ en de Tab S9 Ultra.

Nieuw is dat alle drie de tablets van Samsung voorzien zijn van de IP68-certificering. Dit betekent dat ze tegen stof en water kunnen. Voor de Tab S9-modellen komt ook een speciale Creator Edition van de S Pen. Hiermee heb je een betere grip en meerdere soorten penselen. De prijs van deze nieuwe S Pen komt uit op 110 euro.

De nieuwe Samsung Galaxy Tab S9-serie heeft verschillende opties voor creativelingen. Daarbij is het geheugen uitbreidbaar met een geheugenkaart. De tablets hebben een AMOLED 2X 120Hz HDR10 scherm en zijn er in de kleuren beige en graphite. De 5G-versies van de tablets kun je gebruiken met zowel een nano-sim als eSIM.

De Samsung Galaxy Tab S9 Ultra valt het meest op, die beschikt namelijk over een 14,6 inch beeldscherm. Bij de Galaxy Tab S9+ zien we een 12,4 inch display, waar de Tab S9 het zelf doet met een 11,0 inch scherm. De drie modellen zijn uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset, die we kennen uit de Galaxy S23-serie.

Samsung voorziet de Tab S9 van een 8400 mAh accu, 8/12GB RAM en 128/256GB opslagruimte. Ook is er een enkele 13 megapixel camera aan de achterkant geplaatst en een 12 megapixel aan de voorkant. Bij de Tab S9+ en Tab S9 Ultra is er een 13 megapixel lens met een 8 megapixel groothoeklens. De Tab S9+ en Ultra komen met 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslagruimte. Bij de Ultra kun je ook nog kiezen voor 16GB RAM met 1TB opslag. De batterijcapaciteit komt uit op 11.200 mAh bij de Ultra en 10.090 mAh bij het Plus-model. Het Ultra model biedt ook nog een dubbele camera aan de voorzijde; tweemaal een 12 megapixel lens, waarvan er eentje een groothoeklens is.

De Galaxy Tab S9-serie biedt verschillende handige toevoegingen. Zo kun je de DeX-mode gebruiken, kun je snel drie schermen splitsen met Multi-Window en kan de tablet overweg met GoodNotes, een populaire notitie-app die vanaf nu er voor de Galaxy-tablet is. Je kunt LumiaFusion gebruiken voor videobewerking en je creativiteit de vrije loop laten met Clip Studio Paint. Niet alle apps zijn standaard (gratis) meegeleverd.

De Samsung Galaxy Tab S9-serie wordt uitgebracht voor een bedrag vanaf 899 euro. De Tab S9+ begint bij 1119 euro, de Ultra gaat voor een bedrag van 1339 euro mee naar huis. De 5G-versie van de tablet kost 150 euro meer. Je kunt de tablet vanaf 11 augustus in huis verwachten, maar vanaf nu al bestellen bij Samsung zelf. Je krijgt dan ook een gratis Book Cover Keyboard Slim cadeau.