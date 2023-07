Samsung presenteert nieuwe Galaxy Watch 6-serie (preview)

Vandaag, tijdens Samsung Galaxy Unpacked 2023 kunnen we de nodige nieuwe producten verwachten van Samsung. Vandaag is het de beurt aan de Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic.

Samsung Galaxy Watch 6-serie

Twee nieuwe soorten smartwatches zijn aangekondigd door Samsung. Het merk onthult de nieuwe modellen tijdens haar eigen Galaxy Unpacked event. We schreven al over de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5, nu is het dus ook tijd voor de Galaxy Watch 6.

De focus bij de nieuwe modellen ligt op het gebruik van het Samsung-ecosysteem en de dagelijkse gezondheid. Daar helpt de nieuwe 3-in-1 bioactive sensor bij, die verschillende metingen kan uitvoeren. De mogelijkheden van de Galaxy Watch 6-modellen zijn uitgebreid, waarbij de Wath 6 Classic is voorzien van een roterende bezel, ofwel de draairing waarmee je door de interface kunt scrollen. Natuurlijk kun je ook het touchscreen gebruiken.

Nieuw bij de Samsung Galaxy Watch 6 modellen is dat je voortaan Personalized HR zone kunt gebruiken. Hierbij ligt er een focus op gericht trainen, op basis van de hartslag, zodat er meer uit je activiteiten gehaald kan worden. Je kunt meer dan 90 verschillende soorten activiteiten tracken met het horloge. Verder is er ECG, een hartslagmeter, kun je de menstruatiecyclus bijhouden en het stresslevel meten en hier ook naar handelen met ademhalingsoefeningen en meditatie. Met de optie ‘Track Run’ kun je specifieke gedeeltes van een workout apart bijhouden. Met Body Composition kun je trainen naar doelen, voor bijvoorbeeld een bepaald percentage lichaamsvet, zo benadrukt Samsung.

Samsung laat je met de Galaxy Watch 6 deel uitmaken van het Samsung-ecosysteem. Heb je meerdere producten gekoppeld aan de Samsung SmartThings app, dan kunnen deze nog prettiger samenwerken met elkaar. Activeer je bijvoorbeeld op je horloge de slaapstand, dan kunnen slimme lampen automatisch uitgeschakeld worden.

De smartwatches kun je personaliseren naar eigen wens, waarbij je natuurlijk watch faces kunt afwisselen. Verder kun je nieuwe bandjes proberen en middels het one-click-band systeem gaat dit extra makkelijk.

Beide smartwatch-modellen hebben de Exynos W930 dual-core processor aan boord. De horloges zijn waterdicht, hebben 2GB RAM en 16GB opslagruimte. Het beeldscherm is een scherm van saffierglas en beschikken uiteraard over zowel WiFi als Bluetooth 5.3 en natuurlijk NFC. Beide modellen zijn ook leverbaar als LTE-versie, zodat je deze desgewenst zonder smartphone kunt gebruiken. De smartwatches draaien op de nieuwste versie van Wear OS.

Beschikbaarheid

Samsung brengt de Galaxy Watch 6 uit als 40mm (1,31 inch) en 44mm (1,47 inch) versie. De kosten zijn 319 euro en 349 euro. Voor 50 euro meer heb je de LTE-versie. De Watch 6 is te koop in de kleuren gradient, goud en zilver. De Galaxy Watch 6 Classic is er in het zwart en zilver. De prijzen komen uit op 419 euro voor het 43mm (1,31 inch) model en 449 euro voor het 47mm model (1,47 inch). Ook hier kun je kiezen voor de LTE-versie, waarbij de prijs hiervan 50 euro hoger ligt.

Je kunt de Galaxy Watch 6 aanschaffen bij Samsung zelf, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel. Je krijgt een gratis Fabric Band en tientallen euro’s cashback als je het horloge pre-ordert.

Samsung laat weten dat de Galaxy Watch 5 Pro en de 40mm Galaxy Watch 4 voorlopig nog in productie blijven. De rest van de modellen gaan er volledig uit.