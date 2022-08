﻿Samsung Galaxy Z Flip 4 review: verfijnde vouwbare smartphone

Vorig jaar rond deze tijd mochten we de Samsung Galaxy Z Flip 3 reviewen. We waren toen redelijk tevreden over het toestel. Je leest in deze review of de opvolger, de Samsung Galaxy Z Flip 4, het succes weet voor te zetten.

Samsung Galaxy Z Flip 4 review

Langzaamaan worden smartphones die je open- en dicht kunt klappen gebruikelijker. Steeds vaker hoor je van mensen dat ze iemand in hun kennissenkring hebben die ook “zo’n ding” hebben. Over de Flip 3 schreven we al dat dergelijke smartphones steeds volwassener worden. De Samsung Galaxy Z Flip 4 heeft enkele verbeteringen ten opzichte van zijn oudere broer. Of dit voldoende is om de Flip 4 een volwaardige opvolger te noemen hebben we uitgebreid getest.

Verkooppakket

Zoals gewoonlijk bespreken we als eerste onderdeel het verkooppakket. De Flip 4 wordt geleverd in een rechthoekige, ietwat dunne doos. Dat de doos wat dunner is dan gebruikelijk komt door het feit dat Samsung geen lader meelevert. Naast het toestel vinden we dan ook alleen wat boekjes, een USB-C kabel en een simnaald terug.

Design en interface

Aan het design van het toestel heeft Samsung weinig veranderd. En daar is niks mis mee. Wanneer de Flip 4 dichtgevouwen is, kun je met het kleine scherm de telefoon bedienen. Op dit kleine scherm worden namelijk notificaties getoond en kun je onder andere je muziek bedienen en je agenda beheren. Naast dit scherm, wat overigens 1,9 inch groot is, heeft de fabrikant twee lenzen geplaatst.

Opengeklapt zien we het vouwbare 6,7 inch scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 2640 bij 1080 pixels. Zoals we van Samsung gewend zijn, is het scherm van een uitstekende kwaliteit. In fel zonlicht is het scherm prima af te lezen en in het donker kan het voldoende gedimd worden. Net als bij andere toestellen van deze fabrikant heb je de mogelijkheid om het scherm naar eigen smaak in te stellen.

Aan de linkerkant vinden we de simlade terug die plek biedt voor één simkaart. Aan de rechterkant zit de aan- en uitknop en de volumetoetsen. In de aan- en uitknop zit de fingerprint scanner verwerkt. Aan de onderkant zit de USB-C aansluiting en één van beide stereo speakers geplaatst. De andere speaker zit boven het scherm.

Interface

Samsung levert haar toestellen met Android en daarover heen een eigen sausje, One UI genaamd. Op de Flip 4 heeft de fabrikant Android 12 geïnstalleerd met daarover heen One UI versie 4.1.1. Nu hebben we wel eens commentaar gehad over One UI, maar eerlijk is eerlijk, versie 4.1.1 werkt erg prettig. Bovendien is Samsung erg goed met het updaten van haar smartphones, waar we later in de Galaxy Z Flip 4 review op terugkomen.

Het startscherm is naar eigen wens aan te passen. Via instellingen van het startscherm heb je de mogelijkheid om thema’s te installeren, zodat het startscherm een compleet ander uiterlijk krijgt. Ook is het Edge scherm weer van de partij. Hiermee kun je vanuit elk scherm een aantal apps openen die je vooraf hebt ingesteld.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Zoals we van Samsung gewend zijn levert de fabrikant een aantal eigen apps mee. Eén daarvan is de telefoon app. Bellen gaat uiteraard prima. Een handige toevoeging is gesprekken aannemen en ophangen door de telefoon open of dicht te klappen. Een andere handige functie is dat je op het cover display kunt zien wie er belt. Het typen van berichten en het sturen van berichten doe je ook met de standaard apps van Samsung. Deze apps werken prima, niets op aan te merken.

Wat betreft connectiviteit zit het ook wel goed met de Flip 4. Zoals je van een high-end smartphone mag verwachten is ie uitgerust met 5G, WiFi 6, GPS en NFC. Ook Bluetooth ontbreekt niet. Je zult het wel zonder een FM radio moeten doen, al zien we die zelden nog op (high-end) smartphones.

Multimedia: muziek en film

Eerder hebben we het al even over het scherm gehad. Op dit 6,7 inch grote scherm is het prima films kijken. De vouw is echter wel duidelijk aanwezig, maar dit is niet echt storend is onze ervaring.

Boven en onder het scherm vinden we de stereo-speakers terug. Deze speakers gaan lekker hard en ook op een hoog volume is de geluidskwaliteit goed te noemen. De Flip 4 beschikt niet over een 3,5 millimeter aansluiting; om muziek te luisteren via een headset ben je aangewezen op een Bluetooth headset.

Camera: foto en video

In de review van de Flip 3 waren we wat minder te spreken over de camera. Hier hadden we toch wat meer van verwacht. De cameramodule op de achterkant van de Flip 4, beschikt over twee lenzen; een 12 megapixel hoofdlens en een 12 megapixel groothoeklens.

Over de kwaliteit van de foto’s die je maakt met de Flip 4 zijn we iets enthousiaster. De camera is nog geen hoogvlieger, maar foto’s gemaakt met de groothoeklens zijn beter dan foto’s die zijn gemaakt met zijn voorganger. Het inzoomen is nog steeds niet aan te raden. Ingezoomde foto’s zijn namelijk niet geweldig, zeker niet als je 10 keer inzoomt. Maak je foto’s met de hoofdlens, dan is de kwaliteit van de foto’s prima te noemen. Foto’s zijn rijk aan kleur en detail. Dit geldt ook voor foto’s die gemaakt zijn in het donker, deze laten ook veel details zien.

De camera-app is ook weer prettig in gebruik. Alle opties zitten op een logische plek en laten zich makkelijk instellen. Naast de sluiterknop zitten verschillende opties, zoals het schakelen naar een portretfoto of het maken van video’s. Eén van de handige functie is wanneer je het toestel voor helft op hebt, alle opties en instellingen op de onderste helft en de bovenste helft beeld van de camera laat zien.

De foto’s die we met de Galaxy Z Flip 4 hebben gemaakt, kun je bekijken in dit fotoalbum.

Videocamera

Met de Flip 4 heb je de mogelijkheid om UHD, Full-HD en HD te filmen. Wanneer je in UHD of Full-HD filmt, heb je de mogelijkheid om te kiezen tussen 30- en 60 frames per seconde. In HD-modus alleen in 30 frames per seconde.

De kwaliteit van de filmpjes die je schiet met dit toestel zijn over het algemeen prima te noemen, mits je niet te ver inzoomt.



Selfiecamera

De selfiecamera heeft een 10 megapixel lens. Deze camera maakt prima foto’s en kent voldoende instellingen voor de wat narcistische personen onder ons.

Overige mogelijkheden

De Flip 4 is met zijn klapfunctie een bijzonder toestel. Met natuurlijk niet alledaagse mogelijkheden die we nog niet besproken hebben in de Galaxy Z Flip 4 review.

Cover Display

Wanneer de Flip 4 is dicht geklapt, kun je het toestel bedienen met het cover display. Bedienen tot op zekere hoogte bedoelen we dan. Verwacht niet dat je alle instellingen kunt aanpassen op dit kleine scherm, maar wel bijvoorbeeld muziek bedienen, notificaties inzien, snelle reacties geven en een timer starten of je agenda bekijken. Het cover display activeer je door er tweemaal op klikken. Ook kun je verschillende klokstijlen instellen.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner heeft Samsung weer aan de zijkant geplaatst en zit in de aan- en uitknop. De vingerafdrukscanner doet uitstekend zijn werk, een kleine aanraking en je kunt de telefoon gebruiken.

Bloatware

Bloatware is toch wel een nadeel vinden we. Samsung levert namelijk een aantal apps van Microsoft mee. Nu zijn deze apps, op OneDrive, weliswaar te verwijderen, we zien toch liever geen bloatware.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Over de snelheid van de Flip 4 hoef je je geen zorgen te maken, het toestel is namelijk uitgerust met de Snapdragon 8+ Gen 1. Aan werkgeheugen ook geen gebrek, Samsung heeft 8GB aan RAM meegegeven aan het toestel. Het opslaggeheugen is 128GB, dit is voor de meeste gebruikers ook ruim voldoende. Wat wel een aandachtspunt is is de accu.

Hoewel deze groter is dan de accu in de Flip 3, is de 3700 mAh grootte accu klein in vergelijking met andere toestellen. Dit is te verklaren doordat het toestel dubbel geklapt kan worden. Hierdoor is het niet mogelijk om een grote accu in het toestel te plaatsen. Ben je geen intensieve gebruiker en gebruik je het cover display om notificaties en dergelijk te bekijken, dan hou je aan het einde van de dag zeker nog wel wat lading over.

Gebruik je het toestel intensief en gebruik je veelal het normale scherm, dan zal je tussendoor wel even moeten bijtanken. De Flip 4 ondersteunt 25 Watt snelladen via een bekabelde lader en 15 Watt draadloos laden. Een lader wordt niet meegeleverd, dus heb je nog geen snellader in huis en wil je gebruikmaken van de snellaadfunctie, dan moet er een snellader aangeschaft worden.

Beoordeling

Hoewel vouwbare telefoons steeds normaler worden, trek het nogal wat bekijks. Zo zijn vrienden en collega’s benieuwd naar het toestel en willen ze hem graag even vasthouden. Wanneer ze hem even vasthouden komen de vergelijkingen los. Hij lijkt volgens collega’s op een gameboy of op een gadget uit de tekenfilmserie totaly Spies. Over het algemeen zijn de reacties positief en ziet men er de voordelen van in.

Al met al zijn we redelijk tevreden over de Flip 4 op een paar minpunten na. Het toestel is net even wat beter dan zijn voorganger. Het cover display is een waardevolle toevoeging, maar dat hadden we al ondervonden tijdens de testperiode van de Flip 3. Over prestaties zijn we zeer te spreken, zelfs over de accu als je deze vergelijkt met andere toestellen.