Samsung Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 verkrijgbaar: recordaantal pre-orders

Samsung heeft twee nieuwe vouwbare smartphones in de schappen gelegd; het zijn de Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4. Beide modellen kun je vanaf vandaag kopen. Samsung spreekt over een recordaantal pre-orders dat geplaatst is voor de toestellen.

Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 verkrijgbaar

De nieuwe Samsung Galaxy Watch 5 is al verkrijgbaar in ons land; de twee andere producten die tijdens Galaxy Unpacked werden getoond zijn nu ook in Nederland te koop. De Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Samsung Galaxy Z Fold 4 zijn vanaf nu in de Nederlandse winkels te vinden. Het is de nieuwste generatie vouwbare smartphones en deze zijn van alle gemakken voorzien.

Volgens Samsung hebben de twee toestellen samen een recordaantal pre-orders bereikt, al noemt het bedrijf verder geen cijfers. Wel zou tijdens de pre-order periode het aantal bestelde toestellen 64 procent hoger liggen dan vorig jaar tijdens de voorverkoop. De Galaxy Z Flip 4 was het meest populair tijdens de pre-order, met een aandeel van 65 procent; in 35 procent van de gevallen viel de keuze op de Z Fold 4.

Galaxy Z Fold 4

Nog even kort op een rij; wat krijg je voor je geld bij de twee smartphones? De Samsung Galaxy Z Fold 4 open je als een boek, waarbij je ook aan de voorkant nog een 6,2 inch volledig scherm tot je beschikking hebt. Opengeklapt heb je een 7,6 inch AMOLED-scherm met een Quad-HD+ resolutie. Je kunt het toestel ook in combinatie met de S Pen gebruiken, zodat je bijvoorbeeld snel aantekeningen kunt maken. Achter het scherm zit een 10 megapixel camera, maar er ook zit er achterop nog een triple-camera met 50MP hoofdcamera.

Galaxy Z Flip 4

Compacter is de Samsung Galaxy Z Flip 4, die je opent zoals een clamshell telefoon van vroeger. Aan de buitenkant heb je een klein schermpje waarmee je verschillende acties kunt uitvoeren, maar ook direct kunt zien welke notificaties en meldingen binnen zijn gekomen. Wanneer je het toestel open voor je hebt, is er een 6,7 inch AMOLED-scherm. Er is een dubbele camera met 12 megapixel en een 3700 mAh batterij met 25W opladen. De oplader moet je net als bij de Fold er nog wel zelf bijkopen, als je van deze snelheid wilt profiteren.

Je kunt de smartphones kopen bij Samsung zelf, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.