Samsung Galaxy Tab S9+ lekt uit in nieuwe renderfoto’s

Een nieuw product van Samsung gaat rond in het geruchtencircuit. Dit keer is het de nieuwe tablet van Samsung; de Samsung Galaxy Tab S9. Deze nieuwe tablet krijgt een op Galaxy S23-serie geïnspireerd ontwerp.

Galaxy Tab S9+ in renders

De nieuwe Samsung Galaxy Tab S9 Plus is opgedoken op renders die online zijn gezet door OnLeaks. De bron heeft de beelden gemaakt op de basis van de tot nu toe -bij hem- bekende gegevens. Hierbij zien we een ontwerp van de tablet, die goed doet denken aan de huidige tabletreeks van Samsung, de Galaxy Tab S8-serie. Wel zien we wat wijzigingen die juist weer doen denken aan die van de Galaxy S23-serie. Het is de nieuwe designstijl die Samsung hanteert, waarbij er niet zo zeer een cameramodule is, maar de lenzen los aan de achterkant geplaatst worden.

De nieuwe Samsung Galaxy Tab S9+ zou de afmetingen 285,4 x 185,4 x 5,64 millimeter meekrijgen, een scherm van 12,4 inch en een set van vier speakers. Samsung zou de tablet verder uitrusten met een USB-C poort en een pin-aansluiting voor een toetsenbord. Eerder dit jaar ging het gerucht dat de Galaxy Tab S9-serie uitgerust zou worden met een IP67-certificering, waardoor het stof- en waterdicht is.

Later dit jaar wordt de nieuwe Tab S9-serie verwacht, mogelijk samen met de nieuwe vouwbare modellen. Traditioneel gezien zien we die producten in de zomer.