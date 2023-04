Samsung Galaxy S23-serie krijgt grote april-update met camera-verbeteringen

Samsung rolt voor drie van haar smartphones een nieuwe update uit. Allereerst is de Samsung Galaxy S23-serie als eerst aan de beurt om de april-update te installeren. Deze update brengt daarnaast ook verbeteringen voor de camera met zich mee.

Samsung Galaxy S23: beveiligingsupdate april 2023

Samsung is er wederom als de kippen bij met een nieuwe update voor de Samsung Galaxy S23-serie. De drie smartphones uit de reeks worden bijgewerkt met de beveiligingsupdate van april. Dit is de meest recente beveiligingspatch vanuit Google en de precieze inhoud weten we nog niet eens. Dat zullen we in de komende uren en dagen te weten komen. Dit alles betekent dat de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra alle drie de nieuwste security-patch kunnen installeren. Alexander maakt ons melding van de update.

Gelijktijdig met de update belooft het merk ook direct stabiliteit- en betrouwbaarheidsverbeteringen. Dit betekent dat er meer dan alleen een beveiligingsupdate is. We kunnen je melden dat de 936MB grote update meer brengt. Namelijk de vorige week aangekondigde camera-update zien we ook terug bij de Galaxy S23-serie.

Dit betekent dat de autofocus sneller werkt, wat resulteert in de praktijk dat ook het maken van foto’s sneller gaat. Verder belooft Samsung dat de 50MP/200MP foto’s (afhankelijk van het model uit de S23-serie) scherper zijn, en moeten de video’s ook scherper zijn, ook in omgevingen met weinig licht. In de galerij kun je een foto die je net gemaakt hebt, direct verwijderen. Voordeel; je hoeft dus niet langer meer te wachten totdat de software de foto geoptimaliseerd heeft, zoals nu het geval is.

Changelog

Alle verbeteringen die klaarstaan voor de camera, zijn als volgt;

Een verbetering in de Galerij-app stelt je in staat om foto’s die net zijn gemaakt en worden verwerkt, onmiddellijk te verwijderen.

Het autofocusalgoritme is gewijzigd, dus wanneer u op de ontspanknop drukt, maakt de camera een foto, zelfs als het kader onscherp of niet volledig is ingesteld. Als u echter wilt dat de camera-app pas een beeld vastlegt nadat het frame scherp is, kunt u het gedrag wijzigen vanuit de Camera Assistant-app (Camera Assistant »Prioriteit focus boven snelheid AAN).

De scherpte is verbeterd en de flikkering is verminderd tijdens het opnemen van video’s met de ultrabrede camera in situaties met weinig licht met behulp van de Super Steady-modus. De camera-app geeft ook een melding weer waarin wordt uitgelegd dat de Super Steady-modus goed omgevingslicht nodig heeft voor een betere beeldkwaliteit.

De bug verholpen, waarbij soms een groene lijn aan de linkerkant werd weergegeven bij gebruik van de naar achteren gerichte camera in de fotomodus.

Verbeterde videostabilisatie wanneer de resolutie is ingesteld op Full HD 60 fps en de Auto FPS-instelling is uitgeschakeld bij gebruik van de camera aan de achterzijde.

Verbetering van het bandingprobleem dat in de lucht verscheen bij middelmatig omgevingslicht en bij gebruik van hoge resolutie (50 MP of 200 MP). De algehele scherpte is verbeterd in de modi 50MP en 200MP. Samsung heeft ook het intermitterende vervagingsprobleem opgelost door de OIS-prestaties te verbeteren.

Samsung heeft dat probleem met de beeldkwaliteit ook opgelost wanneer de nachtmodus is uitgeschakeld en de Camera Assistant-app is ingesteld op de volgende instelling: Opnamesnelheid »Hoge resolutie» Snelheidsprioriteit.

Het cameraprobleem waarbij gezichtsherkenning niet werkte na het beëindigen van een videogesprek met een app van derden, is ook opgelost.=

De stabiliteit van de camera-app verbeterd wanneer het frame bewegende onderwerpen detecteert.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 894,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1198,00 euro