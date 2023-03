Samsung Galaxy S23-serie: enorme camera-update onderweg

Samsung is bezig met het uitrollen van een grote update voor de drie smartphones in de Galaxy S23-serie. De update richt zich vooral op verbeteringen voor de camera. Deze update is bijna een gigabyte groot en brengt een hoop verbeteringen.

Grote update onderweg voor Galaxy S23

Samsung heeft bekend gemaakt dat het een grote update uit gaat rollen voor de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Het gaat om een grote camera-update die tal van verbeteringen brengt, samen met wat verbeteringen voor de galerij-app die op de toestellen is te vinden. In onze Galaxy S23+ review en de review van de Galaxy S23 Ultra waren we al positief over deze smartphones, en ook over de camera, maar toch zag Samsung genoeg zaken die verbeterd konden worden.

De update is volgens de informatie circa 900MB groot en bevat verschillende bugfixes. Zo worden met deze patch zaken aangepakt rondom de autofocus, de prestaties bij weinig licht, bugs in de nachtmodus en problemen die sommigen ondervonden met de OIS beeldstabilisatie. Samsung laat je ook het gedrag wijzigen van de Camera Assistant waarbij je de prioriteit aan de focus kunt toewijzen, boven die van de snelheid.

Video en changelog

Voor de video’s heeft Samsung ook de nodige zaken aangepakt. Samsung laat weten dat ook de scherpte is aangepakt bij video’s, net als de flikkering die soms opduikt. Ook is er verbeterde videostabilisatie wanneer de resolutie is ingesteld op Full-HD 60fps. Er zijn nog meer problemen aangepakt, waaronder ook in de galerij-app. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

Een verbetering in de Galerij-app stelt je in staat om foto’s die net zijn gemaakt en worden verwerkt, onmiddellijk te verwijderen.

Het autofocusalgoritme is gewijzigd, dus wanneer u op de ontspanknop drukt, maakt de camera een foto, zelfs als het kader onscherp of niet volledig is ingesteld. Als u echter wilt dat de camera-app pas een beeld vastlegt nadat het frame scherp is, kunt u het gedrag wijzigen vanuit de Camera Assistant-app (Camera Assistant »Prioriteit focus boven snelheid AAN).

De scherpte is verbeterd en de flikkering is verminderd tijdens het opnemen van video’s met de ultrabrede camera in situaties met weinig licht met behulp van de Super Steady-modus. De camera-app geeft ook een melding weer waarin wordt uitgelegd dat de Super Steady-modus goed omgevingslicht nodig heeft voor een betere beeldkwaliteit.

De bug verholpen, waarbij soms een groene lijn aan de linkerkant werd weergegeven bij gebruik van de naar achteren gerichte camera in de fotomodus.

Verbeterde videostabilisatie wanneer de resolutie is ingesteld op Full HD 60 fps en de Auto FPS-instelling is uitgeschakeld bij gebruik van de camera aan de achterzijde.

Verbetering van het bandingprobleem dat in de lucht verscheen bij middelmatig omgevingslicht en bij gebruik van hoge resolutie (50 MP of 200 MP). De algehele scherpte is verbeterd in de modi 50MP en 200MP. Samsung heeft ook het intermitterende vervagingsprobleem opgelost door de OIS-prestaties te verbeteren.

Samsung heeft dat probleem met de beeldkwaliteit ook opgelost wanneer de nachtmodus is uitgeschakeld en de Camera Assistant-app is ingesteld op de volgende instelling: Opnamesnelheid »Hoge resolutie» Snelheidsprioriteit.

Het cameraprobleem waarbij gezichtsherkenning niet werkte na het beëindigen van een videogesprek met een app van derden, is ook opgelost.=

De stabiliteit van de camera-app verbeterd wanneer het frame bewegende onderwerpen detecteert.

Gezien de maand april voor de deur staat, is het goed mogelijk dat de camera-update toegevoegd wordt aan de beveiligingsupdate van april. Dat kan betekenen dat we de update volgende week al kunnen verwachten, alleen heeft Samsung daar zich nog niet over uitgelaten.

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 894,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1198,00 euro