Samsung Galaxy S23-serie krijgt als eerst nieuwe maart-update

Goed nieuws voor degenen met een Galaxy S23, S23 Plus of S23 Ultra. De nieuwe toestellen van Samsung worden bijgewerkt met de nieuwste update van maart.

Maart-update voor Galaxy S23

We schreven vanmorgen over de beveiligingsupdate van maart 2023. Samsung heeft gelijk de smaak te pakken en rolt nu voor de eerste drie toestellen de update uit naar maart. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy S23 Ultra, de Galaxy S23 Plus en de Galaxy S23 zelf. DroidApp ontvangt tips hiervan van onder andere Alexander en Eric.

De nieuwe update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android systeem. Daarnaast pakt Samsung enkele kwetsbaarheden aan in het eigen systeem, zoals in One UI. Doorgaans worden ook de nodige bugfixes doorgevoerd, zodat alles net weer wat soepeler en beter werkt.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je S23. Mocht je nog nieuwe functies opmerken, dan horen we dat graag!

