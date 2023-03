Samsung Galaxy S23 Ultra: ‘foto’s van de maan zijn nep’

De camera van de Samsung Galaxy S23 Ultra heeft tal van mogelijkheden. Er is zelfs een speciale maan-modus, maar deze lijkt niet helemaal te doen wat Samsung belooft.

Maanstand op Galaxy S23 Ultra

We schreven het al in onze Galaxy S23 Ultra review. De camera van het toestel biedt vele mogelijkheden. Zo kun je met Space Zoom lekker veel inzoomen en kun je ook zonder kwaliteitsverlies al 10x inzoomen. Met de 200 megapixel camera kun je ook de maan fotograferen. Volgens Samsung kun je met de telefoon ook mooie foto’s maken van de maan. We schreven in de review al dat de AI hierbij duidelijk zijn werk leek te doen, zo zien we ook bij de maanfoto in ons digitale fotoalbum. Nu lijkt het duidelijk dat Samsung een hele andere tactiek kiest voor het maken van maanfoto’s.

Dit alles blijkt uit een bericht op Reddit. De gebruiker heeft een hoge resolutie foto van de maan verkleind naar een resolutie van 170 x 170 pixels. Vervolgens heeft de gebruiker een vervaging toegevoegd, zodat alle details uit de foto verdwenen zijn. Daarna heeft hij de foto beeldvullend op de monitor getoond, waarna hij aan de andere kant van de kamer is gaan staan met de verlichting uit. De Galaxy S23 Ultra werd erbij gepakt, waarna met de camera-app ingezoomd werd op de monitor.

Links de bewerkte, verkleinde en vervaagde foto, rechts het resultaat uit de S23 Ultra

Het resultaat was een foto van de maan, met details die er niet meer waren in het oorspronkelijke beeld. Daarmee voegt Samsung dus details toe aan het beeld, die niet met de camerasensor waarneembaar zijn. De Reddit-gebruiker heeft vervolgens nog een aantal aanpassingen en testen uitgevoerd, en ook hieruit kwam een foto vol details, terwijl deze dus niet zichtbaar waren.

Een andere gebruiker in hetzelfde topic meldt dat dit ook met een Galaxy S21 Ultra gebeurt. De SuperZoom functie is op de Ultra-modellen van de Galaxy S-serie aanwezig. Het reguliere model en de Plus-versie bieden deze optie niet aan.

Commotie

Er is op het internet aardig wat discussie over de functie van Samsung waarmee je foto’s van de maan kunt maken. Toch is het goed te weten dat hier door Samsung zelf al eens tekst en uitleg over is gegeven. Op een Koreaanse pagina legt de fabrikant uit hoe de functie werkt.

Samsung zegt dat de AI functionaliteit verschillende dingen rondom de maan is aangeleerd. De engine voor maanherkenning is gemaakt door verschillende maanvormen te leren, van volle maan tot maansikkel, op basis van beelden die mensen daadwerkelijk met hun ogen op aarde zien.

“Het maakt gebruik van een AI-deep learning-model om de aanwezigheid van de maan in de afbeelding en het gebied, als resultaat te laten zien. AI-modellen die zijn getraind, kunnen maangebieden detecteren, zelfs als er andere maanbeelden worden ingevoegd die niet zijn gebruikt om te leren.”, aldus Samsung.

Samengevat moeten we de functie dan ook niet te serieus nemen en het vooral zien als een gimmick.