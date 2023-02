Samsung Galaxy S23 Ultra haalt ‘matige score’ bij cameratest DxoMark

DxOMark is een bedrijf dat de camerakwaliteit van smartphones nauwkeurig onder de loep neemt. Dit keer kreeg het de Samsung Galaxy S23 Ultra op bezoek. Ondanks het positieve onthaal in andere testen, komt de telefoon niet met de beste score naar buiten.

DxOMark over Galaxy S23 Ultra

DroidApp was zeer te spreken over het nieuwste en tevens grootste model uit de S23-serie. In onze uitgebreide Samsung Galaxy S23 Ultra review staan wat ons betreft alle seinen op groen. Ook de camera levert erg goede foto’s af, onder verschillende omstandigheden. De fabrikant heeft het toestel van een 200 megapixel camera voorzien waarmee je alle kanten op kunt. Toch is niet iedereen even enthousiast. Of in ieder geval, niet de mensen van DxOMark, dat veel toestellen onderwerpt aan een cameratest.

De dure Galaxy S23 Ultra haalt relatief gezien niet een hele goede score. Het vlaggenschip van Samsung behaalt een tiende plaats in de ranking. Hiermee plaatst het zich achter concurrenten als de Google Pixel 7 Pro (review) en de iPhone 14 Pro-modellen. Op nummer één staat nog steeds de Huawei Mate 50 Pro. De voorloper van de S23 Ultra, de Galaxy S22 Ultra (met Exynos) staat op een 24e plek.

Tekst gaat door onder de foto

Voor- en nadelen

Maar waarom krijgt de Galaxy S23 Ultra geen plek op het podium? Volgens DxOMark scoort de Galaxy S23 Ultra geen punten op het gebied van detaillering in gezichten. Dit zou incidenteel gebeuren, zo meldt het onderzoek.. Ook wordt er een sterke ruis waargenomen bij weinig licht en bij opnames binnenshuis. Ook mist het contrast in scènes met tegenlicht, en is er soms een zweem in de lichtere witbalans op te merken.

Er is echter ook genoeg positiefs te melden. Zo is de Galaxy S23 Ultra zeer goed in het vastleggen van details. Daarbij heeft het een groot dynamisch bereik onder alle omstandigheden, geeft het goede details bij het inzoomen en is er een nauwkeurige autofocus. Ook de beeldstabilisatie in de videomodus wordt geroemd.

Onze uitgebreide review met de S23 Ultra, en daarbij ook tal van cameravergelijkingen, vind je terug in de eerder gelinkte review. Wij zijn van mening dat de Galaxy S23 Ultra wel tot de top behoort. Wil je flink besparen op een nieuw toestel uit de S23-serie. Deze hele maand kun je nog profiteren van uitstekende aanbiedingen, die we hier op een rijtje hebben gezet.