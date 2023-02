Galaxy S23 Ultra-gebruikers klagen over defecte hoek in scherm: dit is er aan de hand

Samsung doet goede zaken met de toestellen in de Galaxy S23-serie. De nieuwe toestellen worden goed ontvangen en ook breken ze verschillende records. Nu gaat een bericht rond over het scherm van de Galaxy S23 Ultra, dat zou niet altijd even gaaf zijn. Wat is er aan de hand?

De Samsung Galaxy S23 Ultra is een geweldig apparaat. Dat bewees het toestel al in onze zeer uitgebreide Galaxy S23 Ultra review. Toch duiken er nu wat berichten op over het scherm van het toestel. Sommige gebruikers van de telefoon zien een soort van defect in de hoek van het scherm. Het gaat hierbij om een kleine afwijking in het scherm, waarmee het niet helemaal gaaf en egaal oogt. In sommige gevallen is dit alleen zichtbaar onder heel specifieke lichtomstandigheden.

Het lijkt op een soort van luchtbel in de onderste hoek van het beeldscherm van de S23 Ultra. De luchtbel die te zien is, heeft geen effect op de weergave van het scherm, maar gebruikers maken zich wel zorgen hierover, gezien de prijs van de smartphone. Navraag leert dat deze klacht ook voorkwam bij de Galaxy S22 Ultra, de voorloper van de huidige S23 Ultra.

Can confirm that every Galaxy S23 Ultra unit in this store (all demo units and my unit) has this “defect” at the bottom right part of the *display*.

It has that weird look and I’m not even sure where it is a defect or just Samsung itself messing up. pic.twitter.com/4qqv46kRt8

— Alvin (@sondesix) February 16, 2023