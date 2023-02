Samsung Galaxy S23-serie krijgt eerste update: patch van februari en meer

Samsung rolt de eerste update uit voor de Samsung Galaxy S23-serie. De drie smartphones in deze serie worden bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate, maar gezien de omvang van de update kunnen we meer nieuwe dingen verwachten.

Galaxy S23: februari-update

We hebben de Samsung Galaxy S23-serie al de nodige aandacht gegeven. Zo kun je tot en met eind deze maand voor veel minder geld deze smartphones kopen; en zondag verscheen de Galaxy S23+ review. Eerder publiceerden we op DroidApp al de uitgebreide Samsung Galaxy S23 Ultra review. Nu is het tijd voor het volgende nieuws over de drie nieuwe high-end smartphones van het bedrijf. Samsung rolt namelijk de eerste update uit voor de devices. Met deze update worden een aantal verbeteringen doorgevoerd.

Allereerst is er de beveiligingsupdate van februari 2023. Dit is de meest recente beveiligingspatch die er voor Android beschikbaar is, en werd eerder al voor diverse andere modellen van het bedrijf uitgerold. Samsung heeft het in de changelog over nog meer verbeteringen voor de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. De drie modellen worden namelijk ook voorzien van stabiliteitsverbeteringen, verbeterde features en prestatieverbeteringen.

Het wordt niet helemaal duidelijk welke verbeteringen specifiek verbeterd zijn met de update. Wel is duidelijk dat het een vrij flinke update is voor de Galaxy S23-serie. De update is circa 520MB groot. Mocht je wijzigingen opvallen, laat het ons dan zeker weten.

