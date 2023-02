Samsung-gebruikers klagen over One UI 5.1 door kortere batterijduur

De update naar One UI 5.1 is in de afgelopen tijd voor een hele rits aan toestellen van Samsung uitgebracht. Ondanks niet functies, brengt de update ook een vervelende bug met zich mee, zo lijkt het. De accu gaat veel minder lang mee.

Verkorte accuduur met One UI 5.1

De Samsung Galaxy S23-serie werd vanuit de doos direct geleverd met One UI 5.1, de nieuwste skin van het bedrijf. De fabrikant heeft in de afgelopen weken haar high-end modellen van de afgelopen jaren ook bijgewerkt met de update naar de One UI 5.1. skin. Deze brengt vooral verbeteringen en optimalisaties. Nu stromen de meldingen binnen over de accuduur onder One UI 5.1. De nieuwe versie lijkt een bug te bevatten waardoor de batterij een stuk minder lang meegaat.

De berichten hierover worden gedeeld op verschillende netwerken zoals Reddit en het Community-forum van Samsung zelf. De berichten komen vooral van gebruikers van toestellen uit de Galaxy S22-serie; de Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra. Ook op sociale netwerken groeit het aantal berichten over een kortere batterijduur. Een gerucht dat rondgaat op het web is dat de fout ligt bij een bug in de Samsung Toetsenbord-app. Al lijkt deze niet altijd voor het probleem te zorgen.

De kortere accuduur is niet het enige waar gebruikers over klagen na de One UI 5.1 update. Bij sommige gebruikers zijn er problemen met Bixby routines, die niet automatisch stoppen. Ook worden problemen gemeld met het kleurenpalet, die niet alles aanpast, en ook is bij sommige gebruikers de naam van het toestel (zoals de naam bij Bluetooth) veranderd in een reeks willekeurige cijfers en letters.

Samsung heeft nog niet op de berichten gereageerd. We verwachten eigenlijk wel op termijn een nieuwe update vanuit Samsung.

