Samsung brengt deze fijne Galaxy S23-functie naar oudere smartphones

Samsung brengt een functie, die het heeft geïntroduceerd op de Galaxy S23-serie, naar oudere toestellen. Het is de handige Image Clipper functie die we terugvinden in de galerij. Wat kun je ermee?

Image Clipper naar oudere Samsung’s

Samsung zal binnenkort een nieuwe functie uitrollen naar eerder uitgebrachte toestellen. Het gaat om de Image Clipper functie, die geïntroduceerd werd op de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. De functionaliteit zal binnen afzienbare tijd ook uitgerold worden naar eerdere vlaggenschepen. Hierbij wordt gesproken over de Galaxy S22-serie en de modellen uit de Galaxy S21-serie. Het is niet bekend of de functionaliteit daarna ook voor andere merken beschikbaar komt.

Maar wat kun je met Image Clipper? Je vindt deze functie terug in de Galerij-app. Het kan gezien worden als een speciale tool waarmee je automatisch bestanden kunt knippen. Door een foto te openen, en een onderwerp in de foto ingedrukt te houden, kun je deze automatisch uitknippen. Het bijgesneden object kun je vervolgens gebruiken als afbeelding of sticker.

De functie is al te gebruiken op de drie modellen in de Galaxy S23-serie. Volgens de bron zou de functionaliteit in april al uitgerold moeten worden voor andere toestellen. Benieuwd hoe de Samsung-modellen verder scoren? Dat lees je terug in onze uitgebreide Galaxy S23+ review en de Galaxy S23 Ultra review.