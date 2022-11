Samsung rolt nieuwe ‘Onderhoudsmodus’ uit naar Galaxy-apparaten

Samsung heeft een nieuwe functie aangekondigd die vanaf nu uitgerold zal worden naar de verschillende Galaxy-apparaten. De Maintenance Mode, ofwel de onderhoudsmodus, is een nieuwe feature die extra privacy-opties biedt voor de gebruiker.

Onderhoudsstand voor Samsung

Vanmorgen heeft Samsung bekend gemaakt dat het de nieuwe Maintenance Mode wereldwijd uitrolt, na een succesvolle pilot in verschillende regio’s. Dankzij de nieuwe onderhoudsmodus die toegevoegd wordt met een update, kun je de toegang tot persoonlijke informatie beperken als je bijvoorbeeld je telefoon inlevert voor reparatie. Het gaat dan om gegevens als foto’s, berichten en contacten. Je maakt in de Maintenance Mode een apart gebruikersaccount aan, waardoor de reparateur alleen toegang heeft tot de essentiële functionaliteiten. De optie is beschikbaar onder de batterij en apparaatonderhoud sectie bij de instellingen. Onderaan vind je dan de optie ‘Onderhoudsstand’.

Gerben van Walt Meijer, marketing manager bij Samsung Nederland laat het volgende weten over de onderhoudsmodus;

“We werken voortdurend aan nieuwe manieren om de privacy en veiligheid te verbeteren, zodat mensen met een gerust hart nieuwe mobiele ervaringen kunnen verkennen.” … “Ons hele leven staat op onze telefoons, van creditcardgegevens tot familiefoto’s. Met Maintenance Mode zorgen we voor extra zekerheid dat je privacy gewaarborgd is, zelfs als je je telefoon aan iemand anders geeft”

Als de onderhoudsstand geactiveerd is, kan de reparateur enkel apps downloaden uit de Galaxy Store. Deze worden automatisch verwijderd met alle gegevens, zodra de onderhoudsmodus verlaten wordt. Samsung rolt de nieuwe functionaliteit als eerst uit naar de Galaxy S22-serie, waar deze al beschikbaar is met de Android 13 update. Dit betekent dat de Galaxy S21-serie de nieuwe functie ook heeft, na de Android 13 update van gisteren. In de komende maanden zullen meer toestellen bijgewerkt worden met Android 13 en One UI 5, waardoor ook voor die toestellen de optie beschikbaar komt.

