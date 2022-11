Samsung Galaxy S21-serie: Android 13 update beschikbaar in Nederland en België

Samsung rolt een grote nieuwe update uit voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie. Na de S22-modellen is het nu tijd dat de high-end modellen van vorig jaar de Android 13 update krijgen. Deze update brengt ook direct One UI 5.0 naar de smartphones.

Galaxy S21: Android 13 beschikbaar

De mailbox van de redactie overstroomde van de berichten over een nieuwe update voor de Samsung Galaxy S21-serie. Alle drie de modellen worden door de Zuid-Koreaanse fabrikant vanaf nu bijgewerkt met de update naar Android 13, samen met One UI 5.0. Dit is de allernieuwste skin van Samsung zelf en brengt diverse verbeteringen naar de Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Voor de Galaxy S21 FE zal de update later beschikbaar komen.

Zoals je mag verwachten is het een flinke update met een grootte van 2,1GB. Een nieuwe beveiligingsupdate wordt nog niet geleverd, die blijft staan op oktober. Wel zijn de nieuwe functies uit Android 13 en One UI 5 toegevoegd. Hierdoor heb je nog meer grip op je privacy en zijn er verschillende verbeteringen en vernieuwingen voor widgets. Zo is het mogelijk om de Slimme suggesties widget te gebruiken, die zich aanpast aan jouw gebruik.

Voor de privacy en beveiliging kun je vanaf nu terecht op het vernieuwde instellingenscherm bij de instellingen. De optie kleurenpalet, waarbij de interfacekleuren zich aanpassen aan de ingestelde achtergrond, krijgt ook meer kleuropties. Een andere verbetering vind je terug bij de instellingen van het vergrendelscherm, waar je nu meer dan ooit kunt personaliseren. In de galerij-app kun je vanaf nu tekst uit een foto herkennen, kopiëren en elders plakken. Dankzij Android 13 kun je vanaf nu voor elke app afzonderlijk instellen, in welke taal deze geopend moet worden. Tot slot zijn er tal van andere kleine verbeteringen doorgevoerd, bijvoorbeeld in de camera-app.

Downloaden

De update voor de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra kan vanaf nu binnengehaald worden voor de smartphones. Je krijgt een melding als je deze kunt downloaden. Eventueel kun je ook handmatig controleren op updates via het menu met instellingen.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 593,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 743,00 euro