‘Samsung komt grootste vouwbare smartphone, einde verhaal FE-serie’

Samsung lijkt volgens de nieuwste berichten met een nieuwe vouwbare smartphone te komen. Het scherm van het toestel lijkt zich uit te strekken over drie panelen. Daarnaast is er treurig nieuws over de FE-serie van de fabrikant.

Grootste vouwbare smartphone van Samsung

Vouwbare schermen stonden centraal tijdens het Mobile World Congress vorige maand. Dit in verschillende vormen en maten. Als we afgaan op de nieuwste berichten over Samsung, dan kunnen we naast de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 nog een nieuwe vouwbare smartphone verwachten dit jaar. Het gaat om een nieuwe vouwbare smartphone, waarbij het scherm over drie panelen verdeeld wordt. Nu is dat standaard nog over twee panelen. DroidApp deelde tijdens het MWC de nieuwe techniek al in een video, die je hieronder kunt bekijken.

Vermoedelijk kiest Samsung voor een vouwtechniek zoals de Flex G of Flex S zoals in de video hierboven. We schreven tijdens het MWC al dat de techniek er klaar voor is. De techniek is vervaardigd door Samsung Display en kan door iedere fabrikant opgenomen worden in het portfolio. Het lijkt erop dat Samsung (zelf) de eerste is die hiermee aan de slag gaat. Verdere details hierover zijn nog niet bekend.

Galaxy S23 FE

Nieuws is er wederom ook over de Fan Edition van Samsung. Het lijkt erop dat deze modelreeks aan een stille dood is gestorven. Waar we eerder al geen Galaxy S22 FE kregen te zien, lijkt ook de Galaxy S23 FE uit de planning te zijn gehaald. Dit bericht werd eerder ook al gedeeld en wordt nu opnieuw bevestigd. Het toestel zou niet in ontwikkeling zijn.

Samsung heeft jaren geleden al de eerste Fan Edition uitgebracht. Het hoogtepunt was de Samsung Galaxy S20 FE, zo schreven we ook in onze Galaxy S20 FE review. De Galaxy S21 FE werd slechts een maand voor de S22-serie aangekondigd, kwam veel te laat en had niet dezelfde fijne beleving als de S20 FE. Een opvolger kwam er niet en nu lijkt de FE ook niet meer bij de S23-serie terug te keren. Het is ook niet per definitie nodig. Het gat wordt immers opgevuld met de Galaxy S23 zelf en de Galaxy A-modellen, zoals de Galaxy A54.