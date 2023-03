Mobile World Congress 2023: een terugblik

DroidApp was aanwezig op het Mobile World Congress 2023. Na jaren van corona was de sfeer weer helemaal terug. Tijd om terug te blikken op dè jaarlijkse telefoonbeurs in Barcelona.

MWC 2023 samengevat

DroidApp was afgelopen week aanwezig in Barcelona. Het was weer een drukte van belang, maar toch was het qua aankondigingen wat minder, als we dit vergelijken met voorgaande jaren. Is dat erg? Niet per se. Op het Mobile World Congress was er alsnog genoeg te beleven. We vatten de afgelopen week even voor je samen.

Wie, wat, waar?

In het Fira Gran Via beurscomplex waren zeven enorme hallen gevuld met de stands van fabrikanten en bedrijven. Alles rondom telefoons, netwerken, provides en onderdelen kon je hier vinden. Drie edities lang was het Mobile World Congress niet of in aangepaste vorm gehouden, vanwege het coronavirus. Met de vele tienduizenden bezoekers was daarvan nog maar weinig te merken, in dat opzicht was het weer vanouds.

Toch was niet alles als vanouds. Zo waren er relatief gezien niet onwijs veel aankondigingen. Samsung presenteerde begin februari al haar nieuwe Galaxy S23-serie, OnePlus had in februari ook al de aankondiging van de OnePlus 11, die we positief hebben ontvangen in de OnePlus 11 review en bij Sony is het nog afwachten wanneer de aankondiging gaat zijn. Sowieso ontbrak Sony op het MWC. Geen stand, geen aankondiging, jammer. Wel hadden we Xiaomi, dat de nieuwe Xiaomi 13-serie presenteerde. Een reeks mooie toestellen die we ook hebben besproken in onze preview van de 13 en 13 Pro.

Een aankondiging was er ook van Realme, een veel te langdradige aankondiging van de Realme GT3. 90 procent ging alleen maar over het 240W laden. Toen nog even over het design wat korts en de rest van informatie moesten we zelf maar uitzoeken. Vervolgens zou Realme nog niet eens helder hebben of het toestel in Europa uitgebracht zou worden en als dat al gebeurt, welke landen dan in aanmerking komen. Slordig.

Wat was er wel te zien?

Wat mij betreft heeft Motorola de show gestolen. De dagen van het MWC was het altijd erg druk bij de stand van de fabrikant. Dit alles dankzij de Motorola Rizr. Een concept-smartphone met een oprolbaar beeldscherm. Een toffe techniek waarover we onze uitgebreide Motorola Rizr preview schreven.



Innovatie rondom schermtechnieken hebben we nog meer gezien. De eerder gepresenteerde Oppo Find N2 Flip was te aanschouwen. En we brachten een bezoek aan de stand van Samsung Display, waar we kennis konden maken met verschillende nieuwe vouwtechnieken in het scherm van de smartphone, tablet en laptop. OnePlus maakte bekend eveneens aan een vouwbare telefoon te werken. In Barcelona presenteerde het merk de OnePlus 11 Concept, met een lichtgevende achterkant, waarbij de telefoon wordt gekoeld.

We maken gelijk even een bruggetje naar de lichtgevende achterkant. De techniek die we kennen van de Nothing Phone 1, zagen we terug bij het relatief onbekende Unihertz. De Unihertz Luna heeft een achterkant met ‘leidingen’ die in verschillende kleuren kan oplichten. Overigens zagen we bij deze Chinese fabrikant ook de Jelly 2, wat de meest kleine Android-smartphone is die je kunt kopen. Ook publiceerden we een mooi artikel over de Unihertz Tank, die gezien de accucapaciteit zijn naam wel eer aan doet.

Maar waar lag de focus dit jaar? Vooral toch wel bij schermtechnieken met vouwbare foldables. Ook slimme brillen werden bedacht. Nu nog concepten, maar wie weet waar we volgend jaar staan. De brillen moeten direct kunnen vertalen bijvoorbeeld, of er kunnen zelfs foto’s mee gemaakt worden. Ongetwijfeld gaan we hierover echt meer horen in de komende tijd.

Wat vond jij het meest spectaculair tijdens het MWC van 2023? We horen het graag van je middels een reactie onder dit bericht.