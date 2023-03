Unihertz Tank: een mega accu in Android-smartphone (hands-on)

We schreven het van de week al; we zijn blijven hangen op de stand van Unihertz. We willen op DroidApp nog één toestel bespreken; de Unihertz Tank, welke een enorme accu heeft.

Unihertz Tank met gigantische accu

Als we nu een Android-smartphone zien vandaag de dag, dan spreken we doorgaans bij een capaciteit van 5000 mAh al over een flinke accu. Unihertz liet op het Mobile World Congress de Unihertz Tank zien. De Chinese fabrikant heeft het toestel voorzien van een enorme batterij, waarmee de andere fabrikanten in het niet vallen. Eerder schreven we al over de Nothing-kloon, de Unihertz Luna en de superkleine Unihertz Jelly 2.

De capaciteit van de batterij komt namelijk uit op 22.000 mAh. Met recht een tank van een smartphone. Dit moet volgens de fabrikant zorgen voor een standby-duur van 2380 uur en een spreektijd van 150 uur. Tot 90 procent opladen neemt een kleine twee uur in beslag met de 66W lader. Overigens kan de Tank ook direct als powerbank dienen en andere apparaten opladen.

Met zo’n grote accu is het toestel met 23,9 millimeter wel erg dik te noemen. Daarbij weegt het toestel 560 gram. De telefoon biedt verder nog een andere interessante feature, die we tegenkomen aan de achterkant. Het is een 1200-Lumen zaklamp. Dit is het grote gele vlak aan de achterzijde.

Qua specificaties is de smartphone voorzien van een 6,81 inch Full-HD+ beeldscherm, een MediaTek Helio G99 chipset. Er is een dubbele camera met 108 megapixel hoofdlens en 20MP zogenaamde Night Vision camera. Je hebt toegang tot het 4G-netwerk en het toestel is stof- en spatwaterdicht en voorzien van een schokresistente behuizing. Een vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de smartphone. De Unihertz Tank draait op Android 12. Er is niets bekend over updateplannen, behalve dat Android 13 niet verwacht wordt. Toch jammer, want er zit wel potentie in de Tank.

De Unihertz Tank kost je 375 euro en kan ook in Nederland aangeschaft worden. De smartphone is verkrijgbaar bij Amazon.