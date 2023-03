TCL NXTWEAR S is slimme bril voor entertainment

Een slimme bril, die zien we veel terug op het Mobile World Congress. Verschillende fabrikanten zijn eraan begonnen. Ook TCL. We maken kennis met de NXTWEAR S. Wat heeft dit product te bieden?

TCL NXTWEAR S

In Barcelona hebben we al het één en ander aan nieuws gehoord over TCL. De fabrikant heeft de nieuwe TCL 40-serie aangekondigd, maar er is meer te melden. Waar het bedrijf eerder al ons kennis liet maken met de NXTWEAR S, hebben we deze nu kunnen testen op de beurs in Barcelona. Het merk heeft eerder ook al andere brillen gelanceerd waarmee het entertainmentgehalte verder omhoog gaat.

De NXTWEAR S verbindt je via een USB-C kabel met de smartphone. In tegenstelling tot het vorige model kun je deze makkelijk met de magneetaansluiting koppelen aan de bril. Het biedt verschillende toevoegingen in vergelijking met een VR-bril. Waar doorgaans deze brillen erg groot en wat lomp zijn, is de TCL NXTWEAR S licht en heeft het een meer ‘normale uitstraling’.

TCL biedt met de bril hoge resolutie beelden; 1080p Full-HD. Dit moet te vergelijken zijn met een 130 inch televisie op vier meter afstand. Bij de 360-graden video’s kun je om je heen kijken zoals je dat ook met bijvoorbeeld de Google Cardboard of een andere VR-bril kunt. Daarbij zie je bij 3D-beelden de beelden op je afkomen.

Op de bril zitten speakers om te genieten van de audio. Op het montuur zit een draaischijf voor het regelen van het volume. Je kunt de bril ook aansluiten op je favoriete gameconsole en zo samen gaan gamen. Echter werkt de bril niet met iedere smartphone, zo blijkt uit navraag bij de stand. Opvallend; zelfs met toestellen van TCL werkt het niet. Er is een USB-C poort nodig met DP (DisplayPort). Dit werkt doorgaans alleen met toestellen uit het hogere segment; die heeft TCL niet.

TCL maakt bekend dat het de TCL NXTWEAR S uitbrengt in verschillende Europese landen, waaronder Zwitserland, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Voor de bril betaal je 499 euro. Een komst naar Nederland staat vooralsnog niet op de planning. Dus je zult er een stukje voor moeten rijden.