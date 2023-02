TCL presenteert goedkope TCL 40-smartphones en tablets

Nieuwe producten zien we genoeg op het Mobile World Congress in Barcelona. Bij TCL is dit ook het geval. Het merk presenteert de nieuwe TCL 40-serie smartphones en twee nieuwe tablets.

TCL met nieuws op MWC 2023

Vandaag is de eerste dag op het Mobile World Congress; dat kan je haast niet ontgaan zijn. Verschillende merken presenteren hier hun nieuwe smartphones en producten. Dat doet ook TCL, dat het doek haalt van vier 4G-smartphones. We zetten de details op een rijtje.

TCL 403, 405 en 408

Twee smartphones worden geleverd met Android 12 Go. Dit is de aangepaste versie van Android, geoptimaliseerd voor toestellen met minder krachtige hardware. Het gaat om de TCL 403 en de 405, twee toestellen die echt zich op de basisfunctionaliteit richten. Dit zien we ook terug in de specificaties van de smartphone.

TCL 403

De TCL 403 verschijnt met een 6,0 inch scherm met een resolutie van 960 x 480 pixels. Daarbij is er 2GB aan werkgeheugen beschikbaar met 32GB (uitbreidbare) opslagruimte. TCL geeft het toestel een 3000 mAh accu mee. De foto’s maak je met de 8MP lens of de 5MP front-camera. Aan boord vind je een MediaTek MT6761 chipset. De prijs van het toestel komt uit op 99 euro.

TCL 405

Met de TCL 405 heb je een 6,6 inch groot scherm tot je beschikking, welke een HD-resolutie levert. Ook hier is 2GB+32GB de configuratie. De accucapaciteit komt uit op 5000 mAh. In tegenstelling tot de 403 heeft dit toestel wel een USB-C aansluiting. Foto’s kunnen gemaakt worden met de 13MP+2MP dual-camera, waarbij de extra lens voor de diepte is. De TCL 405 krijgt een Helio G25-chipset van MediaTek. TCL brengt voor een bedrag van 119 euro de smartphone naar je huis.

TCL 408

De TCL 408 is de andere smartphone in het rijtje uit de 40-serie. De smartphone heeft een 6,6 inch HD+ beeldscherm en wordt draaiende gehouden door de MediaTek MT6762 chipset, 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Er bevindt zich een 50MP hoofdcamera en 2MP dieptecamera en ook is er een 5000 mAh batterij. Opvallend is dat de smartphone nog geleverd wordt met Android 12. Voor de TCL 408 betaal je 139 euro.

TCL 40 SE

Het vierde model uit de TCL 40-serie is de TCL 40 SE. Dit toestel heeft Android 13 aan boord en biedt een MediaTek Helio G37 chipset. Aan boord van de smartphone is een 6,75 inch 90Hz scherm te vinden, is er 4GB RAM en 128GB opslagruimte. De 5010 mAh batterij kun je met 18W opladen. Foto’s kunnen geschoten worden met de triple-camera; die biedt een 50 megapixel hoofdlens en tweemaal een 2MP lens voor macro- en diepte. De smartphone kost je 169 euro.

TCL Tab 11

TCL heeft ook nog een tweetal tablets aangekondigd. Allereerst de TCL Tab 11. Deze richt zich op de beste ervaring die een tablet kan bieden, met een focus op entertainment. Vier speakers zorgen voor het geluid, terwijl het 11,0 inch scherm met een resolutie van 2000 x 1200 pixels zorgt voor het overbrengen van de beelden.

TCL heeft een 8000 mAh batterij geplaatst en ook is er ruimte voor een 8MP camera aan zowel de voor- als de achterkant. De tablet kenmerkt zich door een metalen behuizing. Je hebt de keuze uit een 4G- en een WiFo-versie van de tablet. Voor een bedrag van 199 euro is hij voor jou.

TCL NXTPAPER 11

De andere tablet van het merk is de TCL NXTPAPER 11. Hier zien we eveneens een 11,- inch 2K display met daarbij de NXTVISION technologie. Dit zorgt voor nog scherpere beelden en moet ook de gezondheid van de ogen beter beschermen. Verder zorgt de technologie voor een hogere helderheid, wordt het blauwe licht gereduceerd, zonder dat de vergeling toeneemt.

De TCL NXTPAPER 11 wordt geleverd met een MediaTek Helio P60T octa-core chipset en heeft een 8000 mAh batterij. Foto’s maken kan met de 8MP camera die je niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterkant vindt. Ook hier heb je keuze uit een 4G- of een WiFi-variant. De prijs van de NXTPAPER 11 begint bij een bedrag van 249 euro.

De genoemde producten komen vanaf het tweede kwartaal van 2023 in de Benelux beschikbaar.