Nokia onthult compleet vernieuwd logo en nieuwe strategie

Nokia heeft altijd het traditionele Nokia-logo behouden. Vandaag komt daaraan een einde. Het merk introduceert een nieuwe strategie met een nieuw logo.

Nieuw logo voor Nokia

Sinds mensenheugenis heeft Nokia het logo met de vijf letters in een herkenbaar lettertype. Het bekende logo is al zestig jaar hetzelfde. Vandaag heeft Nokia bekend gemaakt dat het een nieuw logo invoert. Het logo bestaat uit vijf verschillende vormen die samen de naam Nokia vormen.

Op verschillende plekken is het nieuwe logo van Nokia te zien. Zo is het te zien op de sociale netwerken en op de algemene site van Nokia. Op het websitegedeelte van de toestellen is de wijziging nog niet doorgevoerd bij de Finnen.

Dynamisch

Het logo van Nokia kan dynamisch gebruikt worden. Dit betekent dat de blauwe kleur vervangen kan worden voor een witte kleur van de tekst, op een gekleurde achtergrond. De reden achter het nieuwe logo is kort samengevat volgens de Finse fabrikant als volgt;

“Vandaag delen we onze bijgewerkte bedrijfs- en technologiestrategie met een focus op het ontsluiten van het exponentiële potentieel van netwerken, pionieren in een toekomst waarin netwerk en cloud elkaar ontmoeten. Om deze ambitie te onderstrepen, rebranden we om te weerspiegelen wie we vandaag zijn: een leider in B2B-technologie – innovatie. Dit is Nokia, maar niet zoals de wereld ons eerder heeft gezien”, zo zegt Nokia in een verklaring.

Nokia laat weten dat het een nieuwe strategie gaat doorvoeren, waarbij het vernieuwen van het merk een onderdeel is van de transformatie op lange termijn. In een bedrijfspresentatie laat Chief Executive Pekka Lundmark aan Reuters weten; “Vroeger werd Nokia geassocieerd met smartphones, maar nu zijn we een enterprise-technologiebedrijf.”

Het Mobile World Congress is nu begonnen; Nokia heeft van de week de nieuwe Nokia C32 en Nokia G22 aangekondigd.