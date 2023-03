Unihertz Luna is kopie van Nothing met kleurrijke verlichting

We kennen Unihertz al van de meest compacte smartphone met Android, maar de Chinezen hebben meer. Op het Mobile World Congress heeft de fabrikant een kopie laten zien van de Nothing Phone 1, de Luna, met eveneens kleurrijke verlichting.

Unihertz vol kleur

We hebben de zeven hallen van het Mobile World Congress in Barcelona bekeken en zijn af en toe op een stand blijven hangen. Dit was onder andere het geval bij Unihertz, een Chinese fabrikant die niet heel erg bekend is hier, maar waar we toch verrast werden door een aantal modellen. We zullen deze week er nóg eentje uitlichten, hebben eerder geschreven over de Jelly 2, de kleinste Android-telefoon die er bestaat en nu hebben we de Unihertz Luna voor je, waar we je over bijpraten.

De Unihertz Luna is de nieuwste smartphone van de fabrikant. De telefoon wordt op de beurs vooral aan de rugkant getoond, waarmee we bedoelen dat de achterkant van de telefoon de meeste aandacht krijgt. Niet gek, want we zien een techniek die we eerder hebben gezien. De achterkant van de telefoon kan in verschillende kleuren oplichten. Er zitten verschillende stroken aan de achterkant, die oplichten op basis van het geluid, een melding of een oproep. Je kunt hiervoor verschillende instellingen aanpassen. De telefoon doet hiermee erg denken aan de Nothing Phone 1.

Verder zit het toestel qua specificaties nog best lekker in zijn jasje. Zo heeft de telefoon een 108 megapixel hoofdcamera, is er een 5000 mAh batterij, een 3,5 millimeter aansluiting en is er 256GB opslagruimte. De smartphone wordt aangedreven door een MediaTek Helio G99 chipset. Er is 8GB werkgeheugen en een 32 megapixel front-camera. De smartphone biedt enkel 4G-ondersteuning en draait vreemd genoeg op Android 12. Net als bij de Jelly 2 zegt het merk hierover; er zijn geen updateplannen. Beveiligingsupdates worden ‘zo lang als we kunnen’ uitgerold. Twijfelachtig dus. De prijs van de smartphone komt te liggen rond de 300 euro. Unihertz brengt het toestel later deze maand uit. Toestellen van de fabrikant worden verkocht via Amazon.