Nokia G22 en Nokia C32: hands-on op het MWC

Voorafgaand aan het Mobile World Congress heeft Nokia verschillende nieuwe modellen aangekondigd. Het gaat om de Nokia C32 en de Nokia G22. We hebben de toestellen even onderworpen aan een hands-on.

Nokia in de hands-on op het MWC

Wanneer we zoeken naar de stand van Nokia is het flink zoeken. Het merk heeft weliswaar een flink deel van een hal afgehuurd voor de netwerk- en businessafdeling, maar de consumentenproducten vind je letterlijk in de laatste rij in de laatste hal. Opvallend. Nu is er niet onwijs veel nieuws te melden bij de van oorsprong Finse fabrikant, het nieuwe logo is namelijk alleen voor de andere tak van Nokia, het is niet dat er niets te melden is.

Op de kleine stand van Nokia zien we een handjevol toestellen. Waaronder ook de Nokia C32 en de G22 die we vorige week officieel te zien kregen. Daarnaast liggen er nog een aantal instaptoestellen, die allen niet de weg vinden naar ons land. De Nokia G22 en Nokia C32 dus wel, en die wagen we aan een hands-on.

Nokia C32

De Nokia C32 is het goedkoopste toestel, dat uitgebracht wordt voor een bedrag van 149 euro. Voor dit bedrag krijg je een telefoon met nette specificatie. Dit zien we terug in een 6,5 inch HD+ beeldscherm en we zien zelfs een 50 megapixel camera. Helaas waren het niet de omstandigheden om eens goed aan de slag te gaan met de camera, maar dat is vast iets voor op een later moment.

De telefoon voelt met zijn plastic behuizing wat goedkoop aan; maar goed, dat kunnen we hem natuurlijk niet kwalijk nemen voor 149 euro. Het is verder een herkenbare Nokia met een pure Android-ervaring en weinig overbodige poespas. Saai hoeft het toestel van buiten in ieder geval niet te zijn; de Nokia C32 is er naast zwart ook in het groen en roze. Een leuke stijlvolle toevoeging. De C32 is verder voorzien van een 5000 mAh batterij en 64GB opslagruimte. Een prima toestel lijkt het op papier en ook de eerste indruk is goed, maar niet spannend. Maar dat hoeft ook niet voor 149 euro.

Nokia G22

De G-serie is ook uitgebreid met een nieuw toestel. Na de Nokia G21 is het dit jaar tijd voor de Nokia G22. Dit toestel valt op door zijn meegekleurde zijkant, en moet gelijk zeggen, daar moet je van houden. Het oogt misschien net wat kitscherig, hoewel het aan de andere kant ook wel weer origineel is. Nokia heeft de G22 aan de achterkant voorzien van drie lenzen; en daarmee kunnen we hem gelijk onderscheiden met de C32.

De Unisoc T606 processor houdt de boel op stoom, maar vreemd genoeg draait dit toestel nog wel op Android 12 en krijg je (maar?) twee Android-updates. Je hebt een 50MP hoofdcamera met nog tweemaal een 2MP lens. Ook dit toestel biedt een 6,5 inch HD+ beeldscherm en is er ook een 5050 mAh batterij. Ik denk dat Nokia een punt voor stond, wanneer het toestel direct met Android 13 geleverd werd.

De echte focus van de Nokia G22 ligt op het kunnen repareren van de telefoon. Er is samengewerkt met iFixit en het makkelijker repareren van de telefoon is het uitgangspunt van deze telefoon. Des te gekker is dus het updatebeleid en vooral de levering van Android 12 dus. Hier gaat Nokia niet de wereld mee redden, maar iedere beetjes helpen. Ook bij de Nokia G22 ontbreekt het aan spanning, maar heb je vooral een toestel dat op de basis goed scoort, maar zonder uitschieters. Veel kleuren zijn er niet; je hebt de keuze uit blauw en grijs. De smartphone voelt verder ook wel wat plastic aan, maar dit is niet ongebruikelijk in deze prijsklasse.

