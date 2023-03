Jelly 2 van Unihertz is het kleinste Android-toestel (hands-on)

Het Mobile World Congress ligt vol met toestellen en producten. We zijn gestuit op de stand van Unihertz. Zij hebben de kleinste 4G-smartphone mét Android.

Kleinste smartphone met 4G

We zitten in een tijd waarbij smartphones nog altijd groter en groter worden. Niet alle fabrikanten pakken dit echter op dezelfde manier aan. Zo zien we ook kleinere toestellen. Het Chinese Unihertz heeft ook een stand op het MWC in Barcelona en laat daar haar hele portfolio zien. We stuiten op de Jelly 2. De kleinste 4G-smartphone die er bestaat. De fabrikant omschrijft het toestel als een telefoon op creditcardformaat.

Qua mogelijkheden is de Jelly 2 van de nodige zaken voorzien. Zo is er een infraroodsensor waarmee je bijvoorbeeld je tv of airco kunt bedienen. Er is dual-sim ondersteuning en aan de achterkant zit zelfs een vingerafdrukscanner. Opvallend; de telefoon draait op Android 11, en op de stand lieten de medewerkers ons weten dat er geen Android-update aan zit te komen. Beveiligingsupdates worden zolang als het kan uitgerold, al zou dat al genoeg moeten zeggen.

Foto’s maken kan met de 16MP camera achterop of 8MP camera voorop. Het toestel is daarnaast uitgerust met een 2000 mAh batterij en biedt een kale versie van Android. Het toestel voelt erg compact aan, en gezien de reviews bij Amazon hoeft het zeker geen slechte keuze te zijn. Heb je niet teveel eisen, dan is hij niet heel traag en dus prettig in gebruik.

Interessant? Je kunt de Unihertz Jelly 2 voor zo’n 200 euro kopen bij Amazon.