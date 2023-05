One UI 5 Watch aangekondigd: nieuwe features voor je smartwatch

Samsung heeft One UI 5 Watch aangekondigd. Dit is de nieuwste skin die we binnenkort op verschillende smartwatches terug zullen gaan zien. Met de nieuwe update krijg je als gebruiker van je Samsung smartwatch toegang tot nieuwe features, maar zien we ook een reeks verbeteringen.

One UI 5 Watch

Samsung heeft in Zuid-Korea de nieuwste skin voor de smartwatch aangekondigd. De verwachting is dat deze nieuwe skin tegelijkertijd wordt uitgerold met Wear OS 4. Volgens Samsung wordt One UI 5 Watch later dit jaar vrijgegeven. Samsung laat weten dat het inzicht in je slaapgedrag, de fitnesstools en veiligheid het meest centraal staan met deze update. Samsung begint deze maand met bètatesten. Of Nederland daarbij hoort is nog maar de vraag.

Inzicht in je slaap

De nieuwe versie, die beschikbaar zal komen op de Galaxy Watch 5- en de Galaxy Watch 4-modellen, brengt allereerst verbeteringen voor inzicht in je slaap. Hierbij wordt er meer aandacht besteed aan het herkennen van slaappatronen, waar je ook beter inzicht in hebt. Verder zie je duidelijker welke soort slaap je hebt gehad; maar ook informatie over snurken en meer. Verder kun je met de slaapcoach in One UI 5 Watch gezonde gewoontes opbouwen. Verder werkt de koppeling tussen smartphone en smartwatch beter, waardoor je minder snel naar je smartphone hoeft te grijpen.

Fitness en coaching

Ook op het gebied van fitness en coaching staan verbeteringen klaar. Er wordt meer inzicht gegeven middels een gepersonaliseerde hartslagzone, waarmee speciaal voor jou gemaakte hardlooptools aangeboden kunnen worden. Denk aan een eigen intervaltrainingsprogramma en een realtime hardloopanalyse. Ook kan er beter gekeken worden naar de trainingsintensiteit en kun je doelen stellen op basis van je niveau. Hierbij kun je ook kiezen uit cardio, warming-up, vetverbranding, zware training of het maximaal haalbare.

Veiligheid

Op basis van veiligheid heeft Samsung ook gewerkt aan nieuwe functies. In One UI 5 Watch kun je medische gegevens invoeren, die bijvoorbeeld van pas kunnen komen wanneer dit nodig is. Hierbij kun je onder andere denken aan allergieën. Ook kun je valdetectie en de SOS-functie activeren. In geval van nood kan direct de communicatie opgezet worden met een (ingesteld) noodnummer. Voor Galaxy Watch-gebruikers van 55 jaar of ouder wordt de valdetectie standaard ingeschakeld.