Samsung Galaxy S21-serie, A53, A33 en Tab S9 FE krijgen nieuwe updates

Nieuwe updates worden uitgerold door Samsung. Het is de beurt aan de Samsung Galaxy S21-modellen, maar ook de Galaxy A53, A33 en de Tab S9 FE. De verschillende toestellen krijgen voornamelijk een nieuwe security-patch.

Updates bij Samsung

Allereerst de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra; die krijgen de nieuwe beveiligingsupdate van december. Peter maakt melding van de update die nu wordt verspreid voor de drie toestellen. De Samsung Galaxy S21 FE zit in een andere batch, en zal dus op een ander moment de update krijgen.

Dan is er ook nog een update voor de Samsung Galaxy A53, zo horen we van Han. De telefoon krijgt een flinke update van circa 826MB. Deze update brengt opvallend genoeg geen nieuwe security-patch, maar wel een reeks andere verbeteringen. De changelog laat niet weten wat er precies verbeterd is. Dezelfde update is er ook voor de Galaxy A33, zo meldt Ben ons. Ook daar heeft hij een flinke omvang, maar wordt er geen mededeling gedaan door Samsung, wat er precies aangepast is.

Tot slot zien we ook een update voor de Samsung Galaxy Tab S9 FE. De tablet uit de Fan Edition wordt bijgewerkt met de beveiligingsupdate van november.

De updates worden vanaf nu verspreid voor de verschillende modellen. Je krijgt een melding op je smartphone of tablet als het zover is om de update binnen te halen.

