Android beveiligingsupdate december 2024 verschenen

Google heeft een nieuwe update uitgebracht voor Android. Het is de beveiligingsupdate van december. Deze nieuwe security-patch pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-systeem.

Beveiligingsupdate van december

Een nieuwe maand, een nieuwe beveiligingsupdate. Google heeft de beveiligingsupdate van december vrijgegeven, waarmee fabrikanten in de komende tijd aan de slag kunnen. We kunnen in de komende weken dus weer toestellen zien die de nieuwe beveiligingsupdate aangeboden krijgt. Fabrikanten voegen hier doorgaans zelf ook nog hun eigen patches aan toe.

In totaal worden door Google 34 patches doorgevoerd in de beveiligingsupdate van december. Hierin zien we ook een aantal fixes voor enkele specifieke onderdelen in de hard- en software van bepaalde Android-apparaten. Denk bijvoorbeeld aan de gebruikte chipset, of andere eigenschappen van een toestel.

