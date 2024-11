Circle to Search krijgt make-over: zo ziet het eruit

Google heeft grootse plannen voor de Circle to Search-functie. Op screenshots is te zien dat de functionaliteit in Android een heel ander ontwerp krijgt. Daarbij worden ook de mogelijkheden verder uitgebreid.



Circle to Search in nieuw jasje

Met Circle to Search zoek je gemakkelijk naar datgene wat op het scherm van je telefoon of tablet is te zien. Het is één van de belangrijkste functies die in 2024 aan Android is toegevoegd. Waar de functie eerst voor de Galaxy S24-toestellen van Samsung beschikbaar kwam, is het er nu voor veel meer modellen.

Er wordt nu door Google gewerkt aan een verandering van het ontwerp. Circle to Search krijgt een nieuw ontwerp, met een app-lade, ofwel een apart menu. De Circle to Search-interface ziet er anders uit dan voorheen. Er verschijnt een zoekbalk bij, samen met een mogelijkheid om naar muziek te zoeken en je kunt bijvoorbeeld direct overschakelen naar Google Translate.

Links: huidige weergave. Midden en rechts: nieuw design

Of Google op een later moment nog meer opties toe wil voegen, of dat gebruikers opties aan- of uit kunnen vinken is niet bekend. Er zou volgens geruchten op termijn ook gezocht kunnen worden binnen video’s. Er wordt dus gewerkt aan verschillende verbetreingen, maar wanneer dit moet gaan gebeuren is nog niet bekend.