Samsung werkt voor One UI 7.1 aan filteren omgevingsgeluid tijdens filmen

One UI 7 is pas net aangekondigd door Samsung, of de berichten over de opvolger gaan al rond. In One UI 7.1 zal er een nieuwe camerafunctie beschikbaar komen, waarmee tijdens het filmen omgevingsgeluid gefilterd kan worden.

One UI 7.1 kan omgevingsgeluid filteren

Begin deze maand was daar de officiële aankondiging van de update naar One UI 7. De nieuwe skin van Samsung die over Android 15 gelegd wordt. Nu gaan de berichten rond over de opvolger van deze skin. De nieuwe versie van One UI 7.1 krijgt een nieuwe functie in de camera-app; de AI Audio Eraser. Deze functie belooft het geluid in video’s te verbeteren door storende omgevingsgeluiden te verminderen en het volume van bepaalde geluiden of stemmen te verhogen.

Met AI Audio Eraser wordt het mogelijk om bijvoorbeeld stemmen te versterken tijdens het opnemen van een video in een drukke straat of bij winderige omstandigheden. Windgeruis en verkeersgeluiden kunnen worden gedempt, terwijl de stem van een spreker duidelijker naar voren komt. De technologie maakt gebruik van AI om verschillende geluiden te herkennen en laat gebruikers het volume van elk afzonderlijk geluid aanpassen. Dit biedt meer controle over de audio in video’s, zelfs in uitdagende opnamesituaties.

De eerste details over deze functie zijn gedeeld door een bekende tipgever op het Chinese platform Weibo, inclusief een screenshot van hoe de functie eruit zou zien. Hoewel er nog geen officiële aankondiging is, wijzen deze berichten op een veelbelovende toevoeging aan de software.

One UI 7.1 zal naar verwachting volgend jaar verschijnen, aangezien Samsung momenteel nog in de vroege bètaversie van One UI 7.0 zit. Er is echter een kans dat deze functie exclusief beschikbaar wordt gesteld voor specifieke toestellen, zoals de Galaxy S25-serie. Dat zou betekenen dat niet alle gebruikers direct toegang krijgen tot AI Audio Eraser. Echter is hierover nog niets bekend verder.