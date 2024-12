Samsung rolt december-update uit voor Galaxy S24-serie

Voor de Samsung Galaxy S24, de S24+ en de S24 Ultra rolt de fabrikant een nieuwe update uit. De drie smartphones krijgen de beveiligingsupdate van december aangereikt. Dit is de nieuwste security-patch die voor Android beschikbaar is.

Galaxy S24-serie krijgt december-update

De beveiligingsupdate van december wordt verspreid voor de modellen uit de Galaxy S24-serie. De fabrikant is de uitrol gestart van de update. Dit betekent dat de update beschikbaar is voor de Samsung Galaxy S24, de S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Opvallend is dat de update van december nu al beschikbaar is. Dit omdat de fabrikant vorige week nog een extra november-update uitrolde voor de S24-serie.

We horen nu van Theo, Teus en Patrick dat de december-update er dus is voor de genoemde drie toestellen. Hierbij gaat het om de patches van Google zelf, maar ook de eigen patches van Samsung zelf. Je kunt de update vanaf nu binnenhalen op de S24-serie.

