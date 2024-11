Samsung Galaxy S24: november-update en nieuwe Automatisch blokkeren-functie

Voor de Samsung Galaxy S24-serie wordt een nieuwe update verspreid. Samsung stelt de beveiligingsupdate van november beschikbaar voor de smartphoneserie. Wat brengt deze nieuwe patch?

Galaxy S24-serie krijgt november-update

De beveiligingsupdate van november is nog niet officieel, of Samsung heeft de nieuwe update al klaargezet voor drie toestellen. De nieuwe security-patch wordt vanaf nu verspreid voor de Samsung Galaxy S24, de Galaxy S24+ en de Galaxy S24 Ultra. Voor de Galaxy S24 FE zal de update op een later moment uitgerold worden. Google pakt met deze update van november verschillende kwetsbaarheden aan in het Android-systeem. We krijgen van Harry en Theo te horen dat de update beschikbaar is.

De update brengt echter nog meer. De Galaxy S24-modellen krijgen een nieuwe Automatisch Blokkeren-functie. Deze functie kan ervoor zorgen dat USB-apparaten geen verbinding meer kunnen maken met je telefoon. Dit moet je dan nog wel inschakelen bij de instellingen > beveiliging en privacy, waar je de Automatisch blokkeren-functie kunt inschakelen.

We zullen later deze week ook te weten komen welke verbeteringen de update brengt voor specifiek de Samsung-telefoons. Samsung brengt zelf namelijk ook nog iedere maand verbeteringen naar de toestellen, als extraatje bovenop de patches van Google.

Je kunt de update vanaf nu downloaden voor de Galaxy S24-toestellen. Gebruikers van de genoemde drie telefoons krijgen een melding op hun toestel.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 599,00 euro

Samsung Galaxy S24+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 799,00 euro