Samsung werkt aan verbeterde Routines in One UI 7

One UI 7 is de nieuwe skin van Samsung, gebaseerd op Android 15. De skin is officieel aangekondigd, maar er komen nog steeds nieuwe details naar boven. Waaronder over de routines. Deze worden verder verbeterd, zodat je nog beter taken kunt automatiseren.

Routines in One UI 7 worden beter

Aan de routines in One UI worden vanaf versie 7 nog meer acties toegevoegd. Op deze manier kun je nog meer zaken automatiseren. Eerder werd One UI 7 al aangekondigd. In totaal gaat het om 32 nieuwe acties die toegevoegd worden. Samsung’s Routines-functie in One UI maakt het eenvoudig om je telefoon aan te passen en taken te automatiseren. Door gebruik te maken van “als, dan”-taken kun je routines instellen die dagelijkse acties overnemen, zoals het inschakelen van een bepaalde modus of het starten van een app op een specifieke tijd. Deze functie, te vinden onder Instellingen > Modi en Routines > Routines, is zowel gebruiksvriendelijk als krachtig dankzij de integratie met andere Samsung-diensten.

De mogelijkheden van Routines worden verder uitgebreid in de aankomende One UI 7-update. Waar de voorwaarden om een routine te activeren grotendeels hetzelfde blijven, zoals tijd, locatie of actieve modus, is er een aanzienlijke uitbreiding aan acties die een routine kan uitvoeren. Tijdens het testen van de One UI 7-bèta op de Galaxy S24 ontdekte Reddit-gebruiker FragmentedChicken, dat Samsung maar liefst 32 nieuwe acties heeft toegevoegd.

De nieuwe acties brengen diverse interessante mogelijkheden met zich mee. Zo kun je bijvoorbeeld accidentele aanrakingen uitschakelen, afbeeldingen automatisch naar de Prullenbak verplaatsen, Bixby blokkeren tijdens het gamen, of de status van een verbonden Bluetooth-apparaat controleren. Andere opties zijn bijvoorbeeld het opvragen van de huidige buitentemperatuur, wat handig kan zijn voor je ochtendroutine.

Het instellen van een routine is simpel. Je begint met het “als”-blok, waarin je een voorwaarde toevoegt, zoals een bepaalde tijd of locatie. Vervolgens stel je in het “dan”-blok in wat er moet gebeuren als die voorwaarde wordt voldaan, bijvoorbeeld het aanpassen van instellingen of het starten van een bepaalde app. Deze eenvoudige opzet biedt veel flexibiliteit en maakt automatiseren toegankelijk voor elke gebruiker.

Een overzicht met de nieuwe acties vind je hieronder;

Nieuw

Geavanceerde opties: Datum en tijd aanpassen Gegevens uit gegevens halen Als-Anders

Weergave: Bescherming tegen onbedoelde aanraking Adaptieve kleurtoon

Functies: Lees de tekst hardop voor

Galerij: Afbeeldingen naar de prullenbak verplaatsen Afbeeldingen delen Afbeeldingen weergeven

Spelversterker: Bixby blokkeren tijdens games Automatische helderheid blokkeren tijdens games Blokkeer randpaneel tijdens games

Krijgen: Android Auto-status ophalen Batterijniveau opvragen Bluetooth-status ophalen Laadstatus ophalen Maak verbinding met Bluetooth-apparaat Huidige modus ophalen Datum en tijd ophalen Mobiele datastatus ophalen Energiebesparende status ophalen Recente screenshots ophalen Status van geluidsmodus ophalen Wi-Fi-status ophalen Wi-Fi-sterkte verkrijgen

Geluiden en trillingen: Normalisatie van luidheid Trillen tijdens het rinkelen

Weer: Huidige vochtigheid verkrijgen Ontvang het actuele weer Neerslagwaarschijnlijkheid verkrijgen Krijg sneeuwvalwaarschijnlijkheid Temperatuur opvragen



VERWIJDERD

Bixby: Snelle opdracht uitvoeren



Hernoemd