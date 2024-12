Samsung lijkt Edge Panels te willen uitfaseren; niet meer in Galaxy Store

Na de update naar One UI 7 krijgen gebruikers niet meer de mogelijkheid om Edge Panels, ofwel de Edge Vensters, te downloaden uit de Galaxy Store. De wijziging is opvallend, omdat de vensters een geliefde functie zijn voor Samsung-bezitters.

Edge Panels niet meer via de Galaxy Store

Het lijkt erop dat de Galaxy Edge Vensters geen oneindig leven hebben. De fabrikant licht gebruikers in dat de vensters, die ook bekend zijn onder de naam Edge Panels, stopt met de update naar One UI 7 ermee om ze via de Galaxy Store te kunnen downloaden. Theo stuurt ons de tip met onderstaande screenshot, dat gebruikers hierover ingelicht worden. De fabrikant maakt niet bekend waarom het stopt met de beschikbaarheid van Panels in de Galaxy Store.

Wil je nog Edge Panels downloaden, dan kan je dat op dit moment nog doen via de Galaxy Store van Samsung zelf. Nadat je een update hebt ontvangen naar One UI 7, welke gecombineerd wordt met Android 15, zal het niet langer meer mogelijk zijn om nieuwe Edge-vensters te downloaden en installeren uit de Galaxy Store, zo luidt het bericht. Het lijkt hiermee erop dat Samsung de Edge Panels wil uitfaseren.

Opvallend is dat Samsung gebruikers met nieuwe One UI 7 apparaten, wel de optie nog zou geven om Edge Panels te downloaden. Het zou hierbij wel gaan om alleen de panelen die eerder op oudere apparaten zijn geïnstalleerd. De Edge Panels in Samsung Galaxy-toestellen zijn al vele generatie smartphones een begrip.

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 619,00 euro