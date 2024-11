Samsung Galaxy A56 verschenen in renders: krijgt belangrijke wijziging

Samsung komt begin volgend jaar vermoedelijk met de Galaxy A56. Deze smartphone zal beschikbaar komen naast verschillende andere Galaxy A-modellen. De smartphone in kwestie is nu te zien in online verschenen zenders. Er is een belangrijke wijziging.

Galaxy A56 zenders verschenen

De Galaxy A-serie wordt uitgebreid met nieuwe modellen voor het jaar 2025. We zagen eerder al de Galaxy A16, waarbij de fabrikant direct aangaf dat het toestel voor maar liefst zes jaar aan updates zal ontvangen. Binnenkort komen daar andere modellen bij. Zo zagen we eerder Galaxy A26 renders en kwam ook de Galaxy A36 al de nodige keren voorbij in het nieuws. Nu is het de beurt aan de Galaxy A56.

Samsung zal de Galaxy A56 voorzien van een wijziging in het ontwerp. Er wordt namelijk gekozen voor een nieuw ontwerp voor het camera-eiland. Niet langer meer zijn er kleine eilandjes voor iedere losse lens, maar zien we een ovaalvormig, zwart eiland. Verder lijkt het erop dat er geen wijzigingen doorgevoerd worden in het design van de smartphone.

Bij de Samsung Galaxy A56 verwachten we een verbeterde selfie-camera. Daarnaast zou de smartphone uitgerust worden met de Exynos 1580 chipset en komt er ondersteuning voor 45W laden. Vorig jaar verscheen de Galaxy A55 in maart van dat jaar. Het lijkt voor de hand te liggen dat de nieuwe Galaxy A56 in maart 2025 zijn debuut zal maken.