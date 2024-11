Prototype van Samsung Galaxy S25 Ultra te zien op foto’s

Op het internet gaan beelden rond van de nieuwe Samsung Galaxy S25 Ultra. De foto’s laten een prototype van het nieuwe toestel zien. Vermoedelijk wordt het nieuwe model duidelijk duurder dan zijn voorganger, de Galaxy S25 Ultra.

Galaxy S25 Ultra prototype laat zich zien

Aan het begin van het nieuwe jaar krijgen we vermoedelijk de Galaxy S25 Ultra te zien. Dit samen met de andere modellen in de Samsung Galaxy S25-serie. Vanwege de nieuwe Snapdragon 8 Elite chipset en de hogere materiaalkosten, zou er een prijsverhoging doorgevoerd worden van 110 Amerikaanse Dollar, zo schrijft de bron.

Naar verluidt krijgt het toestel een camera-upgrade. Naast een 50 megapixel groothoeklens wordt ook een 50 megapixel 3x telelens genoemd. Opvallend is bij het zien van het prototype zien we een wat ‘zachter’, gebogen ontwerp, zonder de rechthoekige randen van de Galaxy S24 Ultra. Geruchten spreken over een gewichtsreductie van 14 gram en een dunner frame. Opvallend is verder het vernieuwde ontwerp, waarbij de cameraringen los van elkaar zitten.

Meer details zullen we later te horen krijgen.