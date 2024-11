‘Aankondiging Samsung Galaxy S25-serie op 22 januari’

Samsung zal naar verluidt op 22 januari haar nieuwe high-end smartphones aankondigen. Deze datum wordt bevestigd door twee bronnen, afzonderlijk van elkaar. In de afgelopen tijd kwam het nodige aan nieuws al voorbij over de smartphoneserie.

Galaxy S25 aankondiging in zicht

Er is zicht op een datum waarop Samsung haar nieuwe Galaxy S25-serie zal presenteren. Naar verluidt zou Samsung dit gaan doen op 22 januari 2025. Twee bronnen melden deze datum afzonderlijk van elkaar. Het nieuws wordt namelijk gedeeld door Max Jambor en FNNnews. Hoewel die laatste bron over 23 januari spreekt, kan dit te maken hebben met het tijdverschil, die het verschil in data kan verklaren.

Tijdens de nieuwe editie van Galaxy Unpacked zou Samsung drie smartphones laten zien. Dit zijn de Galaxy S25, de S25+ en de S25 Ultra. In de afgelopen tijd gingen daar al de nodige geruchten over rond. De smartphones zullen geleverd worden met Android 15 en de nieuwe One UI 7 skin van het bedrijf. Een ander toestel waarover het nieuws rondging, was de Samsung Galaxy S25 Slim, een dunnere variant van de S25-toestellen. Het is goed mogelijk dat we in januari een eerste blik krijgen op deze nieuwe telefoon. De aankondiging zelf van het toestel zal pas later in het jaar plaats gaan vinden.

Samsung zelf heeft nog geen nieuws bevestigd over de datum. Dat zal pas op een later moment volgen.