Samsung Galaxy A26 komt langs in renders

Samsung heeft eerder de Galaxy A16 officieel gepresenteerd. Er wordt echter gewerkt aan meer toestellen. Nu is het de beurt aan de Samsung Galaxy A26. De nieuwe smartphone zien we in renders. Daarbij komen we ook enkele details te weten.

Samsung Galaxy A26 in beeld

In het geruchtencircuit komt de Galaxy A26 van Samsung voorbij. De smartphone wordt in beeld gebracht in renders, welke zijn gemaakt door OnLeaks. De leaker heeft het over een nieuwe mid-end smartphone, welke als opvolger van de Galaxy A25 uitgebracht zal worden. Die smartphone heeft nooit zijn weg naar Nederland gevonden. Wel heeft het merk de series eromheen uitgebracht; de A1X en de A3X. Eerder werd de betaalbare Galaxy A16 aangekondigd. Een toestel dat ondanks zijn prijs onder de 200 euro zelfs zes jaar aan updates kan verwachten. Daarmee is ons vermoeden dat de nieuwe Galaxy A26 eveneens zes jaar aan updates zal ontvangen.

De nieuwe Samsung Galaxy A26 zal naar verluidt samen met de Galaxy A36 en de Galaxy A56 aangekondigd worden Het toestel krijgt een plat scherm, samen met een Key Island, waarbij er een soort eilandje is met de toetsen aan de zijkant van het toestel. Er is een druppel-notch aan de bovenzijde van het scherm en het formaat komt uit op 164,0 x 77,5 x 7,7 millimeter. Hiermee is het toestel duidelijk groter dan de Galaxy A25 (161,0 x 76,5 millimeter).

Veel specificaties van de Samsung Galaxy A26 blijven nog onbekend. Wel is duidelijk dat Samsung de smartphone voorziet van drie camera’s aan de achterzijde. Vermoedelijk een hoofdcamera, groothoeklens en een macrolens van 2MP. Details zullen we op een later moment te horen krijgen, maar wanneer de aankondiging is, is nog niet bekend.



