One UI 7 van Samsung krijgt aardig wat iOS-trekjes

Nieuws is er over de nieuwe skin van Samsung. One UI 7 zal gebaseerd zijn op Android 15, en deze nieuwe laag over de software zal aardig wat Apple iOS-trekjes bevatten, zo wordt duidelijker.

One UI 7 krijgt iOS animaties

We zien nieuwe beelden van Samsung’s One UI 7. Opvallend in de beelden zijn de animaties die Samsung toevoegt aan deze skin. One UI 7 zal als laag over Android 15 gelegd worden en hiervoor werkt Samsung aan de nodige verbeteringen. Dankzij Ice Universe zien we een video waarin de animaties en het vernieuwde Quick Panel zijn te zien.

Het gesplitste scherm van meldingen op het vergrendelscherm en de snelle instellingen, doen veel denken aan Apple iOS, zoals we dat kennen van de iPhone. De snelle instellingen in One UI 7 krijgt een op iOS-geïnspireerd bubbel-ontwerp. Eerder zagen we ook al een galerij-app die wijzigingen krijgt, net als de icoontjes van apps.