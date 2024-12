Samsung deelt details eigen december-update: 8 patches

Samsung heeft details gedeeld over de nieuwe update van december. Met de nieuwste update van december worden bij Samsung zelf ook nog vele patches en verbeteringen doorgevoerd.

December-update van Samsung

Vorige week bracht Google het nieuws naar buiten over de beveiligingsupdate van december. Deze update wordt vervolgens verwerkt door de fabrikanten, waardoor hij op een later moment naar de verschillende smartphones en andere apparaten uitgerold kan worden. Samsung doet dit ook, en heeft nu details gedeeld over de eigen patches die het toevoegt aan de update.

Met de update van december dicht het merk zelf acht patches. Deze hebben onder andere betrekking op de beveiliging van verschillende zaken. Denk aan de Instellingen-app, DeX, SmartSwitch en bij de thema’s op je Galaxy. Dit komt bovenop de patches van Google.

In de komende weken zullen verschillende apparaten bijgewerkt worden met de update. Krijg je deze binnen, dan horen we dat heel graag. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@gmail.com. Onze dank is groot.