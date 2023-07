Samsung Galaxy S20-serie, S20 FE, A54, A52s en Motorola Edge 20 krijgen juli-update

Samsung heeft voor zes van haar toestellen de update van juli beschikbaar gesteld. De nieuwste beveiligingsupdate werd eerder deze maand officieel door Google vrijgegeven. Tevens zien we de update ook voor de Motorola Edge 20.

Juli-update bij Samsung

Samsung heeft in de afgelopen dagen en weken al meerdere smartphones bijgewerkt met beveiligingsupdate juli 2023. De nieuwe update pakt enkele tientallen verbeteringen aan in het Android-beveiligingssysteem en brengt daarnaast ook Samsung’s eigen patches voor juli. Nu zien we dat de update voor nog eens vier toestellen van het Zuid-Koreaanse merk wordt uitgerold.

De nieuwe juli-update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra en de Samsung Galaxy A54. Casper meldt dat de update voor zijn smartphone een kleine 260MB groot is op zijn A54, en verder geen veranderingen met zich meebrengt. Al combineren fabrikanten dit doorgaans ook met bugfixes en kleinere verbeteringen. Theo meldt de update voor zijn Galaxy S20; welke 220MB groot is.

Ricardo meldt verder dat de update ook beschikbaar is voor de Galaxy A52s, Jarno laat ons zojuist weten dat de update ook voor de Galaxy S20 FE gedownload kan worden.

Wil je meer uit je Samsung halen, zoals de Galaxy A54? Lees dan ons uitgebreide artikel met de beste Galaxy tips.

Motorola Edge 20

De Motorola Edge 20 krijgt eveneens beveiligingsupdate juli 2023 aangeboden. Dit weet onze trouwe lezer Richard ons te melden. De update heeft een omvang van circa 67,2MB en wordt vanaf nu verspreid. Nog altijd is het onduidelijk wanneer de Edge 20 bijgewerkt wordt naar Android 13.

