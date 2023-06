Samsung rolt juni 2023-update uit voor Galaxy S20-serie

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de modellen in de Galaxy S20-serie. Met de update worden tientallen verbeteringen in Android en bij Samsung zelf aangepakt. Eerder verscheen de update al voor de S22-modellen.

Juni-update voor Galaxy S20-serie

De drie modellen in de Samsung Galaxy S20-serie kunnen de nieuwste beveiligingsupdate verwachten. Theo laat ons weten dat zijn smartphone is bijgewerkt met de juni-update. Beveiligingsupdate juni brengt tientallen verbeteringen in het Android-systeem. Daarnaast heeft Samsung ook nog verschillende eigen patches toegevoegd, die beveiligingsverbeteringen doorvoeren in de componenten van Samsung zelf. Ook worden enkele Samsung-apps geüpdatet.

De uitrol begon eerder voor de Galaxy S22-serie. De tweede lichting die nu is begonnen, is dus voor de Galaxy S20-serie. Opvallend is dat de nieuwe Galaxy S23-modellen en ook de S21-serie nog wat langer moet wachten. Toestellen die ook nog even moeten wachten zijn de FE-toestellen, zoals de Galaxy S20 FE. Deze telefoons zullen later deze maand de update krijgen.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone. In het menu met instellingen kun je handmatig controleren op updates.

