Meer details over Samsung Galaxy Fold Lite en Galaxy Fold 2 duiken op

Er is meer informatie naar buiten gekomen over twee nieuwe vouwbare smartphones van Samsung. Het gaat om de goedkopere Samsung Galaxy Fold Lite en een Galaxy Fold 2. We zetten de details op een rij.

Galaxy Fold Lite

Allereerst werkt Samsung aan een goedkoper exemplaar van de Samsung Galaxy Fold. Dit toestel zal de niet geheel verrassende naam Galaxy Fold Lite krijgen. Max Weinbach heeft meer details over de smartphone gedeeld. Omdat het de informatie in een zeer vroeg stadium naar buiten is gelekt, kan het zijn dat er nog wat één en ander verandert.

De Samsung Galaxy Fold Lite zal een 4G-smartphone zijn en dus niet beschikken over 5G. De smartphone is vervaardigd uit aluminium, met glas aan de buitenkant. Samsung kiest niet voor een Exynos-chipset, maar voor een Snapdragon 865 processor. Daarbij zou de telefoon niet over Ultra Thin Glass beschikken, maar over een ander soort glaswerk voor het scherm. Aan de buitenkant krijgt het toestel een kleiner scherm, dat meer te vergelijken is met de Galaxy Z Flip.

Volgens de bron verschijnt het toestel internationaal met 256GB opslagruimte in de kleuren Mirror Black en Mirror Purple. De telefoon zou een prijs krijgen van 1099 dollar en is daarmee altijd nog goed aan de prijs.

Galaxy Fold 2

Dan is er ook nog wat nieuws over de Samsung Galaxy Fold 2 te melden. Deze zal later dit jaar zijn debuut maken op het toneel, maar voor nu moeten we het doen met de geruchten. Deze geruchten hebben het over de maand augustus waarin het toestel mogelijk getoond wordt, samen met de Note 20-serie.

De telefoon zal verschijnen in de kleuren Black, Brown en een kleur die vergelijkbaar is met de huidige Galaxy Fold, zo wordt duidelijk uit de berichten. Daarbij zal de Fold 2 ook verschijnen met 256GB opslagruimte, bij de eerste Fold had je alleen keuze uit 512GB. Volgens de geruchten geeft Samsung de vouwbare smartphone een 7,7 inch scherm mee en zou het volgens geruchten ook overweg kunnen met de S Pen.