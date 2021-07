Samsung Galaxy S21- en Z Flip ontvangen juli-update; grote update voor Galaxy A52

Een nieuwe update staat klaar voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie. Net als voor de Galaxy Z Flip staat beveiligingsupdate juli klaar. Verder zien we een nieuwe update binnenkomen op de Galaxy A52, maar wat is daarmee aan de hand?

Galaxy S21 en Z Flip krijgen juli-patch

De drie smartphones uit de Galaxy S21-serie worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Pieter laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone bijgewerkt wordt met de nieuwste beveiligingsupdate die voor Android beschikbaar is. De Samsung Galaxy S21, S21+ en de S21 Ultra worden bijgewerkt met beveiligingsupdate juli 2021. Kijkend naar de changelog, zien we dat de prestaties van de camera verbeterd zijn. Er wordt niet dieper op ingegaan, welke wijzigingen hier precies doorgevoerd zijn.

Naast dat deze update voor de Galaxy S21-serie beschikbaar is, krijgt ook de Galaxy Z Flip in Nederland de update aangeboden.

Galaxy A52

We krijgen ook berichten binnen dat er een grote update klaarstaat voor de 5G-versie van de Samsung Galaxy A52. Jeremy laat weten dat zijn Galaxy A52 5G een update binnen zag komen van bijna 1GB groot. In de changelog staat alleen dat de beveiliging van het apparaat is verbeterd. Echter is er geen nieuwe security-patch toegevoegd. Het blijft hiermee erg onduidelijk wat er precies veranderd is. Het lijkt erop dat Samsung achter de schermen verbeteringen in de beveiliging heeft doorgevoerd. Mocht je wijzigingen opmerken, laat het ons dan zeker weten!

