Samsung Galaxy S21 FE is stap dichterbij aankondiging: weer specificaties opgedoken

De Samsung Galaxy S21 FE komt steevast voorbij in het geruchtencircuit. Kleine kans dat het nog lang duurt totdat Samsung de nieuwe smartphone officieel aan gaat kondigen. Voor het zover is moeten we het doen met de informatie die binnendruppelt. Nu komen er weer nieuwe details bovendrijven.

Galaxy S21 FE is dichterbij

Weer een stapje dichterbij; dat is de Samsung Galaxy S21 FE. De opvolger van de Galaxy S20 FE komt weer voorbij in het geruchtencircuit. Wat valt er deze keer te melden over de nieuwe smartphone uit het huis van de Koreaanse fabrikant.

Eerder verschenen foto met dank aan Evan Blass

De Samsung Galaxy S21 FE is nu opgedoken in het Google Play Console. Daar komen we nog wat meer informatie tegen over de nieuwe smartphone. Zeker is al wel dat, net als zijn voorganger, de S21 FE een high-end smartphone moet worden met een gunstig prijskaartje. Dat zien we dan ook terug bij de nu gelekte informatie. Samsung zal het toestel voorzien van de high-end Snapdragon 888 chipset van Qualcomm. Dit wordt opnieuw bevestigd, nadat dit eerder al opdook. Opvallend is dat Samsung hier voorkomt met 6GB aan werkgeheugen; wat minder is dan de 8GB van de S21. Het vermoeden is dat Samsung ook van de S21 FE ook nog wel een 8GB RAM-versie uitbrengt.

Wanneer Samsung de nieuwe S21 FE aankondigt is nog onduidelijk. We hopen hier binnenkort toch wel snel meer informatie over te krijgen. Het lijkt ons dat het niet gek lang meer kan duren; gezien het toestel nu zo vaak in het geruchtencircuit langskomt.

