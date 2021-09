Nieuw bewijs: er komt geen Samsung Galaxy S21 FE

We waren razend enthousiast over de Galaxy S20 FE. Het lijkt er echter steeds sterker op dat we dit jaar geen opvolger gaan zien voor deze Fan Edition. Nieuwe signalen spreken over de annulering van de Galaxy S21 FE.

Geen Galaxy S21 FE?

Dat er een Samsung Galaxy S21 FE in de pijplijn zat, daar bestaat geen twijfel over. Het toestel is meermaals uitgelekt, en ook de handleiding verscheen online. Toch lijkt het er niet op dat Samsung het definitief uit gaat brengen. Een Koreaanse bron heeft vorige week gemeld dat Samsung stilletjes het geplande event heeft geannuleerd. Nu zijn er nieuwe signalen dat de komst allerminst zeker is.

Volgens de collega’s van SamMobile heeft Samsung de ondersteuningpagina’s van de website gehaald voor het toestel dat al het modelnummer SM-G990B had gekregen. Samsung plaatst vaker voor de aankondiging alvast een ondersteuningspagina online. Het is echter erg ongebruikelijk voor het bedrijf dat deze pagina’s offline gehaald worden. Dit lijkt erop dat er inderdaad geen Samsung Galaxy S21 FE voor dit jaar op de planning staat.

De oorzaak van dat Samsung geen S21 FE uitbrengt, zou te maken hebben met het chiptekort. Daarbij verkoopt de Galaxy Z Flip 3 vele malen beter dan verwacht, en wil het bedrijf mogelijk de productiecapaciteit benutten om aan de vraag te kunnen voldoen van de foldable smartphone. Omdat Samsung zelf hierover nog niks heeft gedeeld, is het niet aannemelijk dat Samsung hierover nog uitleg gaat geven. De toekomst zal uit moeten wijzen of er wel of niet een S21 Fan Edition aan zit te komen.