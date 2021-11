‘Samsung Galaxy S21 FE komt in januari, S22 voor februari op planning’

Er is nieuwe informatie over nieuwe smartphonemodellen van Samsung. De fabrikant zou dit jaar geen grote aankondiging meer gepland hebben staan. Wel kunnen we over een paar maanden wat moois verwachten. Het gaat over de Galaxy S21 FE en Galaxy S22.

Samsung Galaxy S21 FE in januari

Al veel is geschreven en gezegd over de nieuwe Samsung Galaxy S21 FE. De Fan Edition van het S21-toestel zou eerder nog gecanceld zijn, maar zou toen toch wel weer aangekondigd worden. Oorspronkelijk hadden we het toestel in augustus 2021 te zien moeten krijgen, maar dat is niet gebeurd. Hoewel Samsung zelf hierover niets naar buiten heeft gebracht, melden bronnen dat dit (mede) te maken heeft gehad met het chiptekort. Eerdere geruchten hadden het ook over het feit dat de Galaxy Z Flip 3 dermate goed loopt, dat Samsung de productiecapaciteit daarvoor zou willen gebruiken.

We waren in onze Galaxy S20 FE review erg enthousiast over de Fan Edition van vorig jaar, en er lijkt toch schot in de zaak te zitten. Volgens de collega’s van Sammobile zou Samsung nu van plan zijn om de nieuwe Galaxy S21 FE in januari van komend jaar aan te kondigen. De planning is tijdens de CES beurs in Las Vegas, welke wordt gehouden tussen 5 en 8 januari. Doorgaans wordt daar niet de focus gelegd door fabrikanten op de aankondiging van smartphones, dus een mooie kans voor Samsung om hiermee de spotlights te halen. Samsung zelf heeft overigens nog niet op deze berichten gereageerd.

Galaxy S22

Dat er toch een Galaxy S21 FE komt, betekent wel uitstel voor een ander toptoestel van het merk. De Galaxy S22, Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra zullen later dan gepland aangekondigd worden. Volgens de berichten zou Samsung dit in februari willen doen. Of dit gaat gebeuren tijdens het Mobile World Congress, dat is nog niet bekend. Doorgaans kiest Samsung voor een eigen aankondiging, om zo meer aandacht te krijgen voor het toestel. Anders zou het mogelijk meer ondersneeuwen door de presentaties van de andere merken. Volgens de laatste geruchten gaat het om een aankondiging van begin februari, het MWC wordt eind februari gehouden.

