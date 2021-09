Foto onthult batterij van Galaxy S22: dit zijn de accucapaciteiten

De nieuwsberichten over de Samsung Galaxy S22-serie vliegen je om de oren. Hoewel we nog wel een aantal maanden zullen moeten wachten, horen we nu meer over de accucapaciteit van de Galaxy S22 toestellen.

Accucapaciteit van Galaxy S22-serie

De nieuwe Samsung Galaxy S22-serie wordt pas begin volgend jaar verwacht. Toch is er al het nodige over bekend. De nieuwe informatie gaat over de batterijcapaciteit van de toestellen. Een foto is opgedoken en laat zien hoe groot de capaciteit is van de accu van de Galaxy S22. Deze zal uitkomen op 3700 mAh. Dit is 300 mAh minder dan bij de Galaxy S21 en S21+, daar was de accucapaciteit 4000 mAh.

De accucapaciteit van de Samsung Galaxy S22+ zal uitkomen op 4500 mAh. Dit is eveneens 300 milliampère minder dan bij het voorgaande model; de Galaxy S21+. Het enige model dat eenzelfde accucapaciteit krijgt, is de Galaxy S22 Ultra. Daar komt de capaciteit uit op 5000 mAh, wat net zoveel is als bij de S21 Ultra.

Als de informatie klopt, dan krijgt de S22 een oplaadsnelheid van 25W. Bij de Plus en de Ultra komt dit uit op 45 watt.

